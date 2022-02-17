研究：疑過敏求診者 98％適合接種

倡衛署改指引 免延誤接種

研究分析去年2月至6月期間，養和醫院過敏病科中心及醫管局港島西聯網疫苗過敏安全門診共1127名求診者的可用醫療紀錄，結果顯示，經免疫及過敏病科專科醫生評估，當中1102人適合接種疫苗。

求診者中，25人經評估後被建議延遲接種，當中21人涉疑似藥物過敏；2人對信使核糖核酸（mRNA）疫苗的輔料聚乙二醇 （PEG）的皮膚測試結果呈陽性；1人對PEG的嗜鹼性粒細胞活化測試 （BAT）結果呈陽性；1人打一針復必泰後，被診斷為對疫苗內含輔料過敏，獲建議轉打科興疫苗。

是次研究由港大內科學系臨牀助理教授李曦與養和醫院免疫及過敏病科專科醫生李德康共同領導，結果已在《世界過敏組織雜誌》發表。團隊指出，結果顯示新冠疫苗對大部分被視為較高風險過敏的人士均安全，認為不必要的轉介會令門診輪候時間延長，致懷疑過敏者延誤接種，建議更新指引，在特別注意事項中刪除「對其他疫苗（或相關輔料）出現嚴重過敏反應」；又建議規定所有註冊藥物須附有完整輔料清單，讓醫護人員參考。

（新冠疫情）