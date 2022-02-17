員工或初陽或檢疫 四成院舍現人手危機

香港安老服務協會主席陳志育說，接到數間院舍求助，稱院友完成7天檢疫被送返院舍，但員工未完檢疫，致缺乏人手照顧返回的院友。陳指出，不斷有職員對新冠病毒呈初步陽性，另有職員被要求檢疫，全港三四成院舍出現人手危機，部分院舍更缺八成人手，建議政府可找內地醫護人員到院舍幫忙。

指中招院友不獲接走 員工反被隔離

安安護理院負責人陳少儀表示，本月8日一名院友送院時發現初步陽性，其後16名院友陸續呈初步陽性，「政府要我兩個員工隔離檢疫，但又不接走初陽院友，其實應該調轉吧？原本1個陽性都變16個陽性了」。

陳少儀指該院舍原有12名全職員工，當中1人憂染疫不上班，4名外勞亦打算辭職，若7名員工照顧46名院友將非常吃力。陳又指，另有安老院3名員工染疫，其他員工憂中招而不願上班，現時只有3員工照顧約60名院友。

社署發言人回覆，呼籲院舍營辦者及員工以院友福祉為依歸，繼續照顧院友；政府亦會提供所需支援，例如指導院內隔離措施，以及提供物資及財政支援。

（新冠疫情）