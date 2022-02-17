管理隔離酒店 聘退休紀律部隊千人 部分月薪逾9萬 林鄭：4400房兩周內啟用

「專屬的士」免費接往返 明起運作

運房局指出，專屬車隊車身貼特定藍色標示，司機須穿防疫裝備，包括防護面罩、口罩、防護衣等，並要每日快速測試呈陰性及消毒車廂，乘客須坐後座，前座不載客。已預約指定診所服務的求診者周五早上7時起可透過網上預約（www.designatedtaxihk.com），或同日起朝八晚十致電36934770預約。

香港的士小巴商總會理事長周國強稱，料司機每日可獲約2000元補貼。他估計車隊司機約半小時可接載一名求診者，朝八晚六運作，料200多名司機每日共可接載逾4000名求診者。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，專屬車隊以「紅的」為主，昨日已向司機分發防疫物資，今日會為車隊的士噴光觸媒消毒。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠則認為，前線司機參與反應較冷淡，主要認為對司機的保障不足，期望政府為車隊司機買保險，以防染疫後不獲保障。

鄧炳強督導運作 酒店每房補貼千元

政府亦正與酒店業商討，將酒店房用作隔離，昨日與地產建設商會個別會員舉行視像會議。政府昨晚出稿，特首林鄭月娥昨與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，林太說，酒店代表對參與計劃反應踴躍，對計劃能提供至少1萬間酒店房感樂觀，政府會前已物色約4400間酒店房，其中約1700個將在本周啟用，餘下的將於下周啟用。林太又稱已指派保安局長鄧炳強督導社區隔離設施酒店的運作，另已招募約1000名退休紀律部隊人員參與。

地建會執行委員會主席梁志堅表示，會前已有10多間酒店答應用作隔離，又稱當局在會上期望業界可提供7000至1萬間房讓初陽患者入住隔離，政府將為酒店提供補貼。據悉，若酒店提供人手收拾房間，每房可獲1600元；若酒店不提供人手、政府另找承辦商營運，每房可獲1000元。

據悉，保安局近日向警方、入境處、消防、海關及懲教署5紀律部隊，各招聘200名退休人員運作隔離設施。本報取得部分招聘短訊，其中入境處擬招聘退休入境事務助理至退休高級入境事務主任，月薪38,365至91,615元，與現職高級入境事務主任相若。工作期為3個月，有15%約滿酬金，5.5日有薪假及強積金。海關則擬招聘關員至總關員，月薪38,365至55,080元。另外，保安局亦徵召多名退休紀律部隊高層參與抗疫工作，包括消防處前處長李建日、入境處前副處長陳天賜等。

明報記者

（新冠疫情）