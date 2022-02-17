留家疫童倘微燒 可暖水抹身

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》說，過去7日共有約1.7萬宗個案，扣除已入住醫院及其他設施者，估計仍有逾萬患者滯留社區，按醫管局初步統計，現時約8000宗屬高風險及需入院個案，他估算當中約1000人為65歲以上，由於大部分長者未接種疫苗，預計有一定比例患者會陸續出現重症。

病徵輕可服感冒藥 持續逾40℃要留意

醫管局總行政經理何婉霞稱，患者滯留情况不理想，強調幼童及長者均為當局特別關心的群組，若有嚴重病徵會安排首先入院；幼童若輕微發燒，建議家長每4小時量度體溫，以及記錄兒童出入廁所和飲食時間，並留意有否其他呼吸道症狀。她特別提醒家長留意兒童精神狀態，「如發燒但個人都係會玩、有講有笑，相對唔太擔心」，可用暖水抹身控制體溫，而體溫正常會上落，若長期高燒逾40℃要特別留意。

呼吸系統專科醫生梁子超說，留家患者應注意醫療需要，輕微病徵應以傷風感冒藥應付，若較多病徵又未能判斷情况，可考慮前往指定診所求助。他建議患者在家盡可能獨留房間及開窗，避免與家人見面；若兒童高燒持續並惡化，需盡快求醫。

何栢良提醒若居住大廈有患者，市民留家時不應打開向天井的窗，在廁所及廚房開抽氣扇時，門應留罅隙，避免將可能帶病毒的空氣抽入屋內。

（新冠疫情）