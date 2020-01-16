增119醫護染疫 急症護士：缺人手「做到啞」

威院ICU改開放式 瑪麗活動室變等候區

新冠患者急增，加上醫護染疫令人手百上加斤，醫管局昨公布多119名員工染疫，暫無病人列為密切接觸者，26名員工列密切接觸者須檢疫。有伊利沙伯醫院急症室護士透露，部門日更每更應有約10多人當值，但近日接連有護士染疫，每更有兩三人缺勤，人手嚴重不足，「個個收工做到啞咗，連『好攰』都講唔到」。

香港公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，染疫醫護遍佈各崗位，有醫院感染控制組都有人染疫，嚴重影響人手，部分原本調往其他治療設施的醫護，若屬內科或急症科會調回聯網幫助，並安排其他部門人手頂替。

另外，醫管局昨起實行疫苗通行證醫管局策略發展總監李夏茵昨稱，目前約1%員工未接種疫苗，初步估算，即使有關員工未能上班，亦不會嚴重影響服務。

（新冠疫情）