增119醫護染疫 急症護士：缺人手「做到啞」

【明報專訊】公立醫院病牀不敷應用，據了解沙田威爾斯親王醫院有數十人在急症室外過夜，深切治療部改為開放式以接收更多病人；明愛醫院急症室外的戶外分流區人數不減反加，而瑪麗醫院則將一個活動室改為「入院病人等候區」，以減少急症室候診病人數目及交叉感染風險。對於近日有病人在戶外等候入院，醫管局總行政經理何婉霞昨稱，作為醫護，對此感到很不好意思，希望有更好、適合及舒適地方供病人等候，局方正與政府努力研究盡快增加隔離設施。
威院ICU改開放式 瑪麗活動室變等候區
新冠患者急增，加上醫護染疫令人手百上加斤，醫管局昨公布多119名員工染疫，暫無病人列為密切接觸者，26名員工列密切接觸者須檢疫。有伊利沙伯醫院急症室護士透露，部門日更每更應有約10多人當值，但近日接連有護士染疫，每更有兩三人缺勤，人手嚴重不足，「個個收工做到啞咗，連『好攰』都講唔到」。
香港公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，染疫醫護遍佈各崗位，有醫院感染控制組都有人染疫，嚴重影響人手，部分原本調往其他治療設施的醫護，若屬內科或急症科會調回聯網幫助，並安排其他部門人手頂替。
另外，醫管局昨起實行疫苗通行證醫管局策略發展總監李夏茵昨稱，目前約1%員工未接種疫苗，初步估算，即使有關員工未能上班，亦不會嚴重影響服務。