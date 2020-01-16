「指定診所」共用門口 未隔染疫者取藥者 有快測陽性者求醫被拒 哭訴「咳到五臟六腑都痛」

明報記者

就指定診所分流問題，醫管局回覆稱，診所在軟件及硬件上均有相應配備，會與其他單位就分隔人流安排保持溝通，作出調整。

未包快測陽性者

醫局：有臨牀需要可酌情

目前出現病徵的陽性患者，致電預約後可到7間指定診所求醫，但僅限已收到衛生署陽性短訊的市民，不包括快速測試陽性者。醫管局策略發展總監李夏茵稱，如快速測試陽性市民臨牀上有需要，可酌情處理。

快速測試陽性3天的李女士連日咳嗽及喉嚨痛，昨午到新蒲崗柏立基普通科門診指定診所，冀可「睇醫生、攞啲藥食」，惟因未有覆驗結果被拒，最終僅獲派深喉唾液樣本包。她向記者哭訴，近日急症室迫爆令她不敢前往覆檢，又怕到其他普通科門診會傳染他人，故一直留家吃藥，形容連日來已試盡坊間成藥，病情仍未好轉，已「咳到五臟六腑都痛」，昨才無奈外出求醫。她冀當局同時為快速測試陽性者提供求醫渠道，「驗（深喉唾液）又要等3日，等得嚟人都死咗」。

醫管局總行政經理何婉霞昨午稱指定診所昨收到700多宗預約。醫管局晚上補充，7間診所昨服務逾650病人，即未用盡每日1000個名額。

有未預約者准入 獲發咳水

名額未用盡下，在同一診所未預約、有輕微喉嚨痛的陳先生昨出示陽性短訊後獲准求醫。他說在診所內等了1小時，醫生最後花約10分鐘「照喉嚨、聽吓肺」後說他病情不嚴重，處方了一瓶咳藥水。

7間指定診所會昨起暫停普通科門診服務，當局稱已預約覆診的長期病者可改往指定藥物補充診所取藥。九龍灣健康中心1樓同時設指定診所及藥物補充診所，記者昨到該中心門外觀察，發現新冠陽性患者及普通取藥市民經同一出入口進出，門口雖有職員為進入大廈的市民分流，但門口僅闊約1.5米，曾有陽性患者與非染疫市民並排向同一職員查詢。

梁子超：共用門口增傳染風險

呼吸系統專科醫生梁子超說，Omicron傳播力強，相關診所安排不理想，應盡可能隔開新冠患者與一般病人，將有其他健康問題的人轉往其他診所，否則或會增加診所其他病人感染風險。

李夏茵稱會視乎需求增加指定診所名額，驗出陽性者有輕微病徵不一定要看醫生，若有嚴重病徵如呼吸困難、胸腹痛，孕婦發現胎兒活動減少等，應直接到醫院求醫，不應到指定診所。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志說，指定診所每日名額僅1000個，按估算逾萬患者滯留社區，措施幫助有限。他認為當局應為市民提供實際指引，如新加坡會教患者若發燒3日未退便應求醫，避免市民湧到急症室。

（新冠疫情）