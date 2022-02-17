李家超即晚有檢測結果 黃俊碩等3日無消息

病毒「唯一敵人」 李籲「不分化」

政務司長辦公室無直接回應李家超是向政府抑或私家醫院提交樣本，及當局有否要求緊急處理，僅說李根據「居安抗疫」家居檢疫，並在指定日子檢測。衛生署無回覆查詢。

另邊廂，民建聯會計界立法會議員黃俊碩在facebook透露，由上周六（12日）快速測試呈陽性至昨日，仍未收到確診消息，前日身體情况轉差，出現低燒、頭痛、咳嗽等，故未能就施政報告致謝議案發言，改為在網上貼出準備了的發言全文。翻查資料，黃曾稱周日將樣本交到衛生署。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀相信，李家超一定獲特殊安排，因為李是抗疫第一大將，要與內地專家對接，檢驗上有特殊安排好合理，「唔係特權，係工作所需」。葉太的司機周一晚初陽，她因此正在家隔離。葉太昨稱她自行做快速測試亦是陰性，昨早已交深喉唾液檢測並等候結果。

葉太：李一定獲特殊安排

醫學會會長蔡堅說，有病人提交樣本3日後仍未收到化驗結果，當局告知可能再多等兩日才有。對於李家超即日有結果，蔡稱「不用comment（評論）了，大家心知肚明」。

另外，公務員事務局一般職系處長陳信禧昨亦初步確診，該局稱他最後上班日為周二。公務員事務局回覆本報查詢時稱，局長聶德權與陳信禧曾同場參與內部會議，聶德權已先後做過快速抗原及深喉唾液檢測，結果呈陰性。

（新冠疫情）