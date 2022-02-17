《施政報告》致謝議案辯論 紛引習說法 議員倡郵輪碼頭體育館隔離

李家超：兩地知道「快」的重要

因外傭初步確診正居家檢疫的政務司長李家超就致謝動議開場致辭，他指出，疫情發展「急速和凌厲」，大大超出港府檢測能力和隔離設施數量，對治療確診者設施製造莫大壓力。他並匯報上周六（12日）到深圳出席疫情交流會情况，指港府已成立由他統籌的5個工作小組，又稱內地和特區都知道「快」的重要，雙方會以「實施一項、執行一項、推出一項」的目標，盡快以階段性實行有關工作。

多名議員引述習近平稱要「動員一切可以動員的力量和資源」，要求政府統籌動員社區人力、資源，綜合建議，不少議員促請政府將體育場館、郵輪碼頭、高鐵站、空置校舍等作隔離中心或疫苗接種中心。其中社福界議員狄志遠稱，不少社福機構願意協助抗疫，希望政府能號召社會力量參與抗疫，令市民對政府更有信心及歸屬感。

籲邀內地專家助港訂治療方案

民建聯黃英豪（進出口界）和自由黨李鎮強（選委會界別）建議港府，邀請內地中醫中藥專家組來港，李鎮強指中國工程院提過中藥可有效控制輕症轉重症的比例，建議請內地專家來港與本地中醫界制訂治療方案。選委會界別、經民聯梁美芬說，有港人拒絕內地醫護來港，但她認為「救命優先，其他是小事」，強調「香港法律絕對容許內地醫護團隊來港協助救治」。

選委會界別議員陳凱欣建議，以戲院作臨時接種中心，打完針的小孩可獲贈爆谷。民建聯周浩鼎（新界西北）建議政府派外展隊到學校設接種站，以解家長難以為子女預約打針的困難。工聯會吳秋北（港島東）建議用緊急法打通防疫規例；選委會界別林智遠則建議，在必要時用緊急法控疫，如限制外傭外出。

（新冠疫情）