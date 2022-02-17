習：港動員控疫壓倒一切 以穩大局 中央粵港組協調機制 林鄭：負起「主體責任」

特首林鄭月娥、中聯辦及國安公署在報道刊出後，分別在早上、下午及晚上發稿回應支持聲明內容，其中林太稱會「切實負起抗疫的主體責任」，會團結各界「傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務」。國安公署稱會支持特區政府依法打擊破壞抗疫行為，確保社會大局穩定。

韓正指示中央部門粵加緊解決港請求

《大公報》及《文匯報》昨日頭版報道習近平就香港抗疫的重要指示，除透過副總理韓正向林鄭月娥轉達高度關注本港疫情及關懷香港市民，同時強調港府要「把盡快穩控疫情作為當前壓到一切的任務，動員一切可動員的力量和資源，採取一切必要的措施」。韓正同時指示中央部門及廣東省加緊解決特區政府多項請求，包括提升香港檢測能力、支援快速檢測包等醫療物資、援建社區隔離措施、保障供港食品必需品供應等要求。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，習親自出聲是反映香港形勢非常嚴峻，因為接近特首選舉和回歸25周年，「一國兩制行到一半，25周年是喜慶事有大人物到港，但如其時還有多人確診、多人死亡，反映中央好擔心」。她認為，《港區國安法》本令香港社會復原，但又遇到疫情大打擊，今次是對一國兩制的考驗。她指本港抗疫工作並非做得不好，但科技落後，動員能力比不上內地，政府不能團結社會和動員，令中央擔心。

矛頭指向林鄭

黃國健：議員罵得過火 京關注

另一名行政會議成員、工聯會黃國健分析，目前建制陣營中部分人及網上評論（KOL）借疫情，加上特首選舉臨近，實際上將矛頭指向特首林鄭月娥，「新立法會部分人都鬧政府、過了火位，建制攻擊政府火力不比過去泛民弱，這個狀况引起北京的關注」。

全國人大常委譚耀宗形容，習近平的重要指示是動員令，認為動員全國之力支持香港抗疫。港區人大及政協發聲明分別支持及「擁護」習近平指示，將支持及配合特區政府落實責任。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平指示表達重大關切，表明如果特區控制疫情不力，中央必定問責，同時透過指示為抗疫工作，尤其是日後推行更嚴厲措施時掃除障礙。

立法會昨辯論《施政報告》致謝議案，其中工聯會議員麥美娟稱，習近平已釐清抗疫的責任，港府有「主體責任」動用一切力量、資源，要求政府有專人統籌想參與抗疫的市民、商界。選委會界別蘇長荣認為，目前要切實負起「主體責任」，即「特區政府接下來話事」，手段是「什麼都為疫情開路」，指政府一直未有用「壓倒一切的手段」，包括在「安心出行」加入追蹤功能等。

港兩報獨家刊 分析：淡化內地討論

有別於過去中央領導人多透過官方媒體發表重要指示或講話，今次習指示的報道僅在兩份建制報章刊出；兩報道亦無配稿分析，但兩報都有在社評回應。有分析認為，有關輿論安排是想淡化香港疫情在內地的討論。

今次是繼港澳辦上周五提及深圳開會研究確保香港社會大局穩定措施後，再次明確提及港府處理疫情要「保社會大局穩定」。

浸會大學傳理學院助理教授閭丘露薇向本報稱，過去涉及黨和國家領導人指示及言論，規格上都要經批示、官方新華社統一發稿，就算央視都要等新華社出稿，「今次比較特別，記憶中是第一次」。另有內地學者分析「主體責任」在內地官場語境有警示意味。

明報記者

（新冠疫情）