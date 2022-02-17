兒童復必泰首日爆滿 家長：聞病童死亡「無選擇」

6歲童穿全套保護衣面罩接種

昨早在沙田圓洲角體育館接種中心，不少家長駕車接載子女到場。馬太帶同5歲兒子前來，她說，新冠病毒已存在多時，認為接種疫苗是別無選擇，「若不打而又不會感染，當然不會為子女打針，始終不清楚疫苗實際成分」，但現時已有兒童染疫後死亡，認為打針總好過不打。她說，本身在機場從事物流工作，但因應疫情及早前有機組人員染疫，擔心增加子女受感染風險，數個月前辭去工作，打算待疫情過後才另覓工作。她前日已為4歲女兒預約接種科興疫苗，但要待下月才有名額，雖然也想為女兒預約接種復必泰，但礙於年齡限制，並沒選擇。

李女士帶同6歲兒子前來接種，並為兒子穿著全套保護衣及戴面罩。她說，圓洲角體育館鄰近威爾斯親王醫院，兒子最近較少外出，為安全起見便為他穿上保護衣，她說5歲女兒亦有接種科興疫苗，認為兩款疫苗沒太大分別。

打算下月返回英國的林女士，昨早亦帶6歲兒子前來接種。她說，兒子大半年前曾在英國感染新冠病毒，但她看過很多資料，認為接種的好處較多，她與丈夫亦已接種兩劑疫苗，認為英國當地疫情嚴重，為安全起見便帶兒子前來接種，接種中心護士即場徵詢醫生意見後，亦稱兒子適合接種。

下周擬增疫苗中心 老幼專用

5至11歲兒童接種復必泰的劑量為成人的三分之一，除了兒童醫院及圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心外，南區港怡醫院的兒童接種中心將於下周四（24日）起提供服務。公務員事務局長聶德權表示，明白部分家長想為幼兒接種科興疫苗，但很多地方預約爆滿，當局計劃於下周增設一個專為兒童、青少年和長者服務的社區疫苗接種中心。他又表示本港提供的兩款疫苗均有效且安全，並能有效減低感染後的重症和死亡風險，呼籲家長放心讓子女接種疫苗。

（新冠疫情）