兒童復必泰首日爆滿 家長：聞病童死亡「無選擇」

【明報專訊】香港兒童醫院3歲染疫女童前晚不治，成為本港新冠疫情以來最年輕離世患者。繼科興降低接種年齡下限後，5至11歲兒童昨起亦可接種復必泰疫苗。已投入服務的香港兒童醫院及沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心，昨日預約均滿額，兩間中心開門前有不少家長帶同子女輪候。有家長認為，已有兒童染疫後死亡，接種疫苗是別無選擇。
6歲童穿全套保護衣面罩接種
昨早在沙田圓洲角體育館接種中心，不少家長駕車接載子女到場。馬太帶同5歲兒子前來，她說，新冠病毒已存在多時，認為接種疫苗是別無選擇，「若不打而又不會感染，當然不會為子女打針，始終不清楚疫苗實際成分」，但現時已有兒童染疫後死亡，認為打針總好過不打。她說，本身在機場從事物流工作，但因應疫情及早前有機組人員染疫，擔心增加子女受感染風險，數個月前辭去工作，打算待疫情過後才另覓工作。她前日已為4歲女兒預約接種科興疫苗，但要待下月才有名額，雖然也想為女兒預約接種復必泰，但礙於年齡限制，並沒選擇。
李女士帶同6歲兒子前來接種，並為兒子穿著全套保護衣及戴面罩。她說，圓洲角體育館鄰近威爾斯親王醫院，兒子最近較少外出，為安全起見便為他穿上保護衣，她說5歲女兒亦有接種科興疫苗，認為兩款疫苗沒太大分別。
打算下月返回英國的林女士，昨早亦帶6歲兒子前來接種。她說，兒子大半年前曾在英國感染新冠病毒，但她看過很多資料，認為接種的好處較多，她與丈夫亦已接種兩劑疫苗，認為英國當地疫情嚴重，為安全起見便帶兒子前來接種，接種中心護士即場徵詢醫生意見後，亦稱兒子適合接種。
下周擬增疫苗中心 老幼專用
5至11歲兒童接種復必泰的劑量為成人的三分之一，除了兒童醫院及圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心外，南區港怡醫院的兒童接種中心將於下周四（24日）起提供服務。公務員事務局長聶德權表示，明白部分家長想為幼兒接種科興疫苗，但很多地方預約爆滿，當局計劃於下周增設一個專為兒童、青少年和長者服務的社區疫苗接種中心。他又表示本港提供的兩款疫苗均有效且安全，並能有效減低感染後的重症和死亡風險，呼籲家長放心讓子女接種疫苗。