4285陽性 7000初陽 單日染疫超隔離牀容量

對於部分在家等候多日甚至病徵消失者須否入院，政府未交代定案，衛生防護中心昨稱仍與食衛局和醫管局商討。

前日起經醫管局檢測陽性樣本毋須由衛生防護中心轄下公共衛生化驗所覆檢，昨增4285宗個案，約1000宗由醫管局直接確認，4264宗屬本地感染，較前日升逾倍；另約7000宗初步陽性。同時不論死亡、重症、公立醫院職員染疫人數皆創第五波單日新高。

死亡重症公院職員染疫 同新高

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，周一仍有1200個樣本至前日未完成化驗，私人化驗所亦未送部分初陽個案供覆檢，呼籲盡快送來。被問疫情是否急劇惡化，她認為個案上升趨勢仍未回落，與之前趨勢脗合，因基數愈來愈大，數字倍增時「就會比較驚人」，籲市民盡量減少社交活動。

醫管局總行政經理何婉霞表示，2654名陽性及初陽病人在醫管局轄下隔離設施留醫，另近2000人在竹篙灣；公院隔離病牀使用率逾九成，已達可接收病人上限；有消息稱1.2萬人正等入院，何婉霞無證實數字，僅稱「數以千計人等待送院」。本報查詢醫管局轄下隔離設施最新容量及使用量，何婉霞沒提供數字，「全部都用盡，去到九成幾」。按醫管局及政府曾公布數字，公院負壓病牀約1200張、二線負壓病牀約600張、亞博約1000張、臨時醫院816張，竹篙灣最多提供3500個單位，即最多7116張隔離病牀，單是昨日陽性及初陽宗數已超出容量。

梁栢賢憂未來一周破10萬宗

被問在家等至沒病徵的病人是否仍要入院，張竹君稱仍與食衛局和醫管局商討。至於患者家居隔離是否胎死腹中，何婉霞稱整體會配合政府防疫策略。梁栢賢昨在facebook表示，政府預備租用、徵用或興建中的隔離設施「是遠水不能救近火」，未來一周累積感染個案可能超過10萬宗，醫療系統將崩潰，要盡快就確診者或初步確診者檢疫隔離措施定下清晰指引。

梁栢賢建議分層次，對輕症或無症狀感染者，如同住家人已完成接種疫苗、家居環境許可，就可家居隔離；如有高危者或有未接種者在家，或家居環境不適合，就安排到隔離營。他又認為分級安排較妥善，可即時實施，家居隔離要有防感染指引和支援渠道，待隔離設施數量增加後再調整。

梁子超：患者滯社區 家居隔離難斷鏈

呼吸系統專科醫生梁子超表示，如未能解決患者滯留社區問題，疫情只會愈演愈烈，難阻止個案幾何級數上升，短期可出現單日逾萬個案，若情况持續更可能單日數萬個案。他認為即使推行患者家居隔離，由於人口密集居於多層樓宇，難憑家居隔離阻截傳播，仍須同時增加隔離設施分隔患者，否則仍可於各場所出現交叉感染。

至於患者康復定義，他認為制定標準要考慮社區風險，按外國數據，患者感染一段時間後傳播力大減，可考慮為感染5日無病徵者核酸檢測，若呈陰性或CT值大於33便可解除隔離令。

醫局減四五成非緊急服務

為減輕公院壓力，何婉霞稱醫管局已削減四五成非緊急服務，包括覆診及預約檢查，病房陪產服務昨起暫停；沒感染新冠的院友在醫院檢查後，如情况穩定會安排返院舍休息，醫管局會派外展隊跟進，以減病人在醫院感染風險。

（新冠疫情）