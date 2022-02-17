全民研強檢 樣本送深圳 未定執行日期 按身分證排隊驗 拒絕或違法

明報記者

國家主席習近平以中共總書記身分就支援香港抗疫作出「重要指示」，指示「動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施」，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定（詳見A2）。

內地專家南下採樣 目標一周完成

據悉，政制局近日提出建議，由內地專家來港強制為750萬人採樣3次，按身分證號碼排序，每日採樣14小時，目標於一周內完成一次採樣，並每天將樣本送回深圳檢測，務求揪出所有病患者隔離，拒絕遵從者或會違法。消息指，有關建議十分初步，欠缺執行細節，亦未有執行日期及涉及人手等資料，強調現時無計劃封城或禁足，故未知如何確保所有人均接受3次檢測。

消息稱，政府內部曾開會商討，方案由政制局長曾國衞提出，消息形容全民檢測是最後手段（endgame），暫定方向是一周內完成每人1次檢測，每天做100萬至120萬人，按經驗推算，需設200至300個檢測站，每個檢測站每天可做4000個檢測，至於會否配合「禁足令」則未有定案。消息稱，檢測呈陽性者會盡量隔離，萬一隔離設施不足，感染者須留家佩戴追蹤手環。

目標揪出所有病患隔離

有政府中人表示，政府內部曾計劃不同全民檢測方案，這是其中之一，但未有定案；惟近日大規模封區似更有可能發生，同時得到建制派肯定，不相信事情會峰迴路轉，走回頭路用其他計劃。

有了解政府運作的知情人士稱，未聞這一選項，認為會為之後的治療、隔離設施帶來更大壓力。雖有建制派認為現時什麼都有可能，亦有建制派質疑藥石亂投，未考慮禁足問題；又認為以身分證排序放棄樣本多管檢測的可能，令本港本有能力處理，變為必須中央協助。

陳凱欣：涉法例問題 捨易取難

袁海文：易惹反感 促交代做法

選委會界別立法會議員陳凱欣表示，將人體細胞送到內地涉及法例問題，「到底要改法例還是『特事特辦』？」又稱做法或引市民反彈。她認為目前抗疫已是「打仗」階段，質疑政府取難捨易，不增加現有火眼實驗室檢測量以達至全民檢測，更不應在抗疫時再引起可能的爭拗。她舉例，有200多萬人口的深圳龍崗區曾在兩日內完成檢測，建議政府按本港地區風險，分批以多管或單管方式檢測提高效率。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，理解目前本港檢測能力有限，將樣本送返內地或有實際需要，但指出人體基因樣本跨境牽涉內地法規，促政府交代做法。他預計，若政府決定交港人檢測樣本返內地，無可避免引起部分市民反感，有人或憂慮基因交內地詳細分析或不知道作什麼用途。

翻查資料，前年9月羅湖海關截獲一名旅客帶183支人類唾液樣本過關，惟唾液屬衛生檢疫監督管理的特殊物品，過關須審批。本報日前查詢私隱專員公署，目前私隱條例第33條未生效，法例是否容許將檢測結果移送離境，公署回覆稱，一般而言資料使用者在香港收集、持有、處理或使用資料當事人的個人資料，除非資料使用者援引私隱條例第8部豁免，否則須遵守條例要求，包括附表一內所載的6項保障。

（新冠疫情）

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