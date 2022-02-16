血氧機熱賣 專家籲毋須急於購買

記者昨日到訪黃大仙及樂富多間復康用品店，黃大仙「唯健康」昨日店內只有一部現貨，店員稱供應商反映近日有斷貨現象；樂富「樂康軒」一款約400元的血氧儀前日已賣斷，店內兩款售價1000元以上的亦只剩兩三部，職員稱最近一周查詢及銷量較平日上升一半。

梁子超倡測血氧定入院優次

呼吸系統專科醫生梁子超表示，血氧含量低反映肺部有病變，影響換氣功能，如新冠患者本身沒長期病或其他肺病，但血氧含量降至95以下，很可能代表病情轉趨嚴重，「通常入院會照到肺花」，如同時有氣促，屬危險徵兆。

梁建議當局可於新設的指定診所為病徵明顯市民測血氧含量，以排定入院優次，但現階段毋須向所有留家患者派血氧儀，因Omicron重症率不高，成本效益不大；而一般市民除非有長期病患等高危因素，否則毋須急於購買儀器定期監察血氧。

梁子超補充，Apple Watch等智能手表雖有類似功能，但因戴在手腕，受皮膚色素影響，讀數或有一定偏差，建議有需要市民優先選用指夾式血氧儀。

家庭醫生林永和稱，血氧含量下降初期未必有表徵，血氧儀可提供客觀指標，對長者及兒童等未必懂得表達不適的新冠患者是好事。他強調應配合心跳、血壓、呼吸頻率等綜合觀察，如血氧含量低於95，同時每分鐘心跳超過100下、呼吸頻率逾30，應盡快求醫。

（新冠疫情）