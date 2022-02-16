滿3歲開打科興 縮休息時間疫苗中心超額接種

近日大部分社區疫苗接種中心預約爆滿，昨在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，僅有個別成功預約的家長帶同3至4歲兒童前來打針，其中黃先生昨帶4歲女兒到場，他說，不論近期新冠疫情是否嚴重，一直希望女兒接種疫苗，認為注射新冠疫苗後較安全，並不打算等復必泰疫苗，認為與平時接種流感疫苗一樣。

家長攜4歲女打針不等復必泰

另一家長輪長者即日籌獲酌情

中心的即日籌原本只開放予長者輪候，家長呂女士未在網上預約，昨早7時起便為3歲女兒輪候即日籌，獲中心酌情派籌。

呂女士認為，現時疫情趨勢嚴重，接種後最少會有免疫力，萬一感染新冠病毒亦不會出現重症，而她自己打了3針科興，相信科興安全。

官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢指出，礙於預約名額近乎爆滿，3至4歲兒童未必能在昨天成功預約。另接種科興疫苗後的休息時間，日前由30分鐘縮短至15分鐘，令接種名額可增加300個，預計中心昨日可接種逾3000劑疫苗，已超過中心每日2300至2400劑的正常限額。

滿5歲今起可注射復必泰

兒科專科醫生陳以誠表示，其診所昨日有3至4名家長預約，為3至4歲子女打科興，預料人數會逐漸增加。他說，近日不少家長致電查詢，關注子女若有蠶豆症、心臟病、過度活躍症和自閉症等可否接種，需要多作解釋。

除了社區疫苗接種中心及私家醫生診所，家長亦可帶3歲或以上子女到指定普通科門診、衛生署轄下5間學生健康服務中心接種。另外，5至11歲兒童今日起亦可接種復必泰疫苗。

（新冠疫情）