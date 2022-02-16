再多一戲院執笠 商會冀疫苗證下復業

糖街Cinema City Victoria：

租約期滿疫情影響

位於銅鑼灣糖街的Cinema City Victoria戲院昨在facebook表示，由於租約期滿及受近日疫情影響，該院昨日結束營業。戲院在2018年起營運，所屬的公司Cinema City在上月7日曾根據政府《預防及控制疾病條例》指引，暫停營業6間分店。

霍啟剛稱「業界流多一滴血」

對於再有戲院結業，香港戲院商會稱非常痛心和惋惜，表示疫情至今已有11間戲院結業或轉售。政府將在第六輪防疫抗疫基金向持牌影院提供單次資助，每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元資助。商會形容是杯水車薪，未能紓緩業界困境，建議政府再次推出保就業計劃，及呼籲業主在戲院停運期間，停收租金或提供減免。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛形容該院結業為「電影業界流多一滴血」。他說電影院早已禁止飲食，又規定觀眾看電影時全程戴口罩，然而每一波疫情電影院總是首當其衝，亦最先被勒令關閉，業界對政府未有加碼資助感失望。

（新冠疫情）