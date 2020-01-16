醫局多103職員染疫 醫護：急症室進戰地模式

局方指人手影響大

調整服務集中急症

醫管局昨公布有103名職員確診或初步確診，來自35間公立醫院或普通科門診診所，暫無病人列為密切接觸者，惟部分染疫員工曾無戴口罩與其他員工進食或交談，31名員工列為密切接觸者。醫管局總行政經理何婉霞表示，員工染疫對人手影響甚大，已調整非緊急及預約服務，集中人手處理急症，及招聘兼職員工，並感謝前線醫護照顧病人，希望市民理解醫護的難處。

醫管局員工陣線主席陳國誠表示，現時公立醫院急症室已進入「戰地模式」，稱醫護近日極繁忙，吃飯如廁亦難抽空，同事已十分疲累。他說面對太多病人，醫護無法提供良好服務感到無奈和痛心，但實在束手無策。不少病人抱怨檢測等候太久，他稱醫護已經盡力，希望市民諒解。

急症病人等太久 醫護遭擲物

有公院急症室護士表示，曾有病人等候時間太長，用雜物擲向醫護，幸醫護無大礙，調停後因工作繁忙未有追究，指十分理解病人有情緒，但現時醫護同樣有情緒無法宣泄，面對病人只能盡力處理。

該護士稱，現時醫護已接近崩潰，第一波疫情尚有各界聲援，但「𠵱家連一聲打氣都無」，質問政府「仲想前線受難受到幾時？」

另外，公立醫院今起實施疫苗通行證，當局向員工稱未接種新冠疫苗者將不能進入工作場所，或被視為缺勤；何婉霞昨被問到未打針又未有醫生證明的數字，她僅稱超過98%員工已打針，至於其餘個別個案，人事部將會跟進。

（新冠疫情）