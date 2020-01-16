立會通過270億防疫基金 無MPF失業者可申援助

政府推出第六輪防疫抗疫基金，涉及48個項目，涉款共270億元，其中30億元用於在第五波疫情下失業者，申請者可獲一筆過1萬元支援。特首林鄭月娥會後發新聞稿表示，得悉不少議員希望每項計劃的申請應快速和寬鬆，她已要求各執行部門認真考慮。

委託兩NGO審批 顏汶羽反對

多名立法會議員關注，沒有強積金戶口的失業者，特別是自由工作者能否申請臨時失業支援。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，有強積金戶口者，當局將根據供款紀錄審批；沒有強積金戶口者則由民政事務總署委託兩個非政府組織審批。

民建聯顏汶羽批評，交予非政府組織團體審批做法不可取，建議參考在職家庭津貼的自述書做法。何珮玲強調，無論有沒有強積金戶口，申請程序一樣會盡量簡單，申請者均需聲明自己失業，強調提供假資料要負刑責，相信安排可防止濫用。

民建聯劉國勳、工聯會郭偉強關注放無薪假者未能申請支援，何珮玲稱，是次資助集中資源協助最有需要人士，稱停薪留職者「仲有份工」，期望以其他資助方式，令僱主有生意，員工便可支薪。

放無薪假人士無份

政府：助最有需要者

新民黨黎棟國建議延長申請期，又質疑部分工種以低底薪加佣金支薪，質疑計劃鼓勵老闆解僱員工，以讓員工領取失業援助。何珮玲稱會視乎疫情，有機會延長申請期。

經民聯林健鋒建議推出改良版保就業計劃，資助營業額受影響的商戶；選委會界別陳曼琪、民建聯陳仲尼等建議推出針對中小微企的保就業計劃。商務及經濟發展局長邱騰華沒有直接回應，僅稱收到議員意見。勞工及福利局長羅致光補充，是次基金沒有考慮保就業，政府會視乎疫情發展檢視。

（新冠疫情）