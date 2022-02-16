3歲女百歲婦染疫亡 至今最年輕年老 亞博檢疫中心53長者中招

女童母上周誕男嬰 男嬰肺炎

據醫管局資料，該3歲女童本月13日轉送香港兒童醫院深切治療部，按女童家庭所屬教會群組信息指，其母上周誕下一男嬰，男嬰出生後患肺炎，在瑪麗醫院留醫，女童父母和外傭快速測試暫呈陰性。

醫管局總行政經理何婉霞昨午表示，有8名患者情况危殆，包括該名3歲女童。昨晚醫管局公布，女童持續惡化，延至昨晚8時37分離世，另有一名100歲有長期病患的女病人，本月14日初陽入住將軍澳醫院，昨晚情况突轉差，延至晚上8時01分離世。多8安老院爆疫

多8安老院爆疫

翻查資料，以往大部分感染新冠病毒離世個案均為60歲或以上者。繼日前離世的4歲男童後，上述3歲女童成為本港出現疫情以來最年輕離世患者，亦屬於第五波的第14宗死亡個案，以及累計第227名離世患者。

長者疫情同樣嚴峻，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，再有8間安老院舍需調查，或有密切接觸者要檢疫，分別涉及深水埗、觀塘及長洲等地區。社會福利署則表示，截至本月14日，供院舍撤離者檢疫的亞博中心有53名檢疫長者發現為陽性個案，署方表示，中心內如發現陽性個案會通報衛生署；亞博中心現時可容納640人檢疫，截至昨日上午9時，有441人在中心檢疫。

香港安老服務協會主席陳志育說，按業界統計，現已有逾50間安老院出現感染，部分仍在等候檢疫。陳稱，院舍並非一般家居環境，若有人染疫，可在短時間內廣泛擴散，造成大爆發，不少同業為此困擾。他昨已去信衛生署，建議設安老院舍熱線，供懷疑或已現個案的院舍查詢，由衛生署人員指導院舍防止感染控制措施，盡力避免大量長者染疫。

陳稱，當局日前決定，亞博檢疫院友如第七天檢測呈陰性，檢疫日數可由14天減至7天，但現時大批院舍職員因染疫或正檢疫，即使長者能返回院舍，院舍亦未必夠人手。他憂慮若情况持續，不排除可能要安排部分院友延長在亞博檢疫日期。

社署派快測劑 院舍員工每日檢

另外，社署昨日及今日再向各院舍派快速測試劑，讓院舍員工把快速測試的次數由3日一檢增至一日一檢。社署亦將快速測試劑派至兒童住宿照顧服務、長者社區照顧服務及康復社區支援服務的員工，讓他們於上班前測試。

明報記者

（新冠疫情）