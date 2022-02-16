皇后山邨兩座作隔離營 鄰廈新戶憂疫盼延入伙

1100伙已預配 房會：準租戶有特別編配

皇后山邨7座樓宇中，5座去年底起陸續入伙，皇溢樓及皇澄樓原於3至4月入伙，目前兩座大廈大堂仍正裝修，尚未完工；荔景邨除新建成的恒景樓外，另有7座樓宇，早於1970年代入伙。

房委會表示，皇后山邨皇溢樓及茘景邨恒景樓分別約800多及300多個單位已獲公屋申請者接受預配，昨日已發短訊給受影響準租户，告知房屋署會為他們提供特別編配安排；至於對其他公屋輪候者的影響，房委會稱要視乎恒景樓多少準租戶遷往其他屋邨，政府最終使用單位作隔離設施多久，需視乎疫情發展。

清潔工稱人心惶惶 工友欲辭職

皇溢樓與毗鄰已入伙的皇頤樓相隔約30米，張小姐1月獲派鎖匙，原打算3月底入伙，但其單位對着皇溢樓，擔心增感染風險。她已向原業主表示3月底搬遷，新租客亦已下訂，未知能否延遲搬入。她說現時要兩邊交租，希望政府先免租金，待居民入伙後才徵收。

同樣將入伙皇頤樓的龐女士家有3個小孩，1月底獲派鎖匙，已向裝修公司下訂，預備3月入伙，現時只鋪了地磚，但昨晨獲通知，內地客運司機不願送貨往檢疫地區，其他家俬要延遲送達，預料拖慢入伙至少3個月，其間要兩邊交租，斥政府漠視入伙居民安全。在皇后山邨從事清潔工作的陳女士，1月獲派皇頤樓單位並於2月入伙，她稱昨晨得悉政府徵用皇后山邨作隔離設施，工友人心惶惶、打算辭職。她哭訴，擔心清潔大廈時有可能感染，「我不做就無錢，有人確診就心煩，個個都不想做」。

接近「隔離廈」 荔景邨住戶不擔心

荔景邨新落成的恒景樓與對面的樂景樓相距不足50米，樂景樓居民陳太不太擔心，認為現時新冠患者病徵較輕微，「食一兩日藥就無事」，總較留在家中傳染家人理想。

劉國勳促改覓其他屋邨 招國偉倡津貼

民建聯立法會議員劉國勳表示，皇后山邨與駿洋邨屬全新屋邨不同，被徵用的皇溢樓亦已有住戶獲預派入伙信，政府決定令他們失去預算，希望政府改以其他屋邨作隔離設施；若政府堅持，亦應有合理補償。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為是無奈的決定，一定會影響今年可編配的公屋單位數目，尤其新界區單位，建議政府參考早前向駿洋邨準租戶發放特別津貼的做法。

（新冠疫情）