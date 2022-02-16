4招疏導滯家患者 徵兩邨3000伙公屋隔離 的士專隊載求醫 工會斥推落火坑

物色萬間酒店房 研騰空學生宿舍

醫管局日前呼籲患者自行乘搭私家車或的士「點對點」往急症室，惹來民間和業界反彈。林鄭月娥昨表示，的士業界將設立專屬車隊，接載在家等候前往隔離設施時有輕微病情者往指定診所，衛生署會為有關司機提供防疫指引。

隔離設施短缺，林鄭表示政府今日與酒店業商討，料可新增數千至1萬間酒店房作隔離用途。政府亦將徵用皇后山邨第1座和第7座，以及荔景邨恒景樓，提供逾3000個隔離單位，另會研究騰空學生宿舍作隔離。

購逾億套快測包 院舍員工每日驗

檢測方面，林太表示政府已落實採購逾1億套快速抗原測試包，足夠每日動用100萬套，應付高風險者和支持防疫抗疫工作人員所需，今日起可將安老院舍和殘疾人士院舍員工的檢測密度，由現時三日一檢加密至一日一檢，本周內可派予其他優先社群和協助污水陽性後的檢測。她又稱，政府非原則性反對全民檢測，但要檢測能力提升後，才可考慮更廣泛措施，重申要繼續打抗疫戰，「向病毒投降並非一個選項」。

商會：首批200輛 司機日獲2000元資助

工會質疑政府為何不用自己車隊

香港的士小巴商總會理事長周國強透露抗疫的士初步方案，表示抗疫的士會設識別貼紙，僅會接載有預約患者，乘客只可坐後座，後座車窗會保持打開，並開啟車上空調引入鮮風，每個行程後須消毒車廂，司機每天亦要檢測。周國強又表示，首階段先有200架抗疫的士，其後可增至300至400架，預計扣除車租後，司機每日可獲逾2000元資助額。

他稱，車資按咪表收費，但相信指定診所距居所不遠，車途較短，預計一天接載10多程，會盡量招攬獨居的司機。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠批評，政府將的士司機「推落火坑」，質疑政府為何不用自己車隊，擔心司機染疫後傳給家人，反致疫情擴散，令司機顧慮。他認為，抗疫的士最少須向司機提供N95口罩、面罩、防護衣和消毒劑，並在車廂裝隔板保障司機安全。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城不評論增加酒店作隔離設施，但不滿政府公布措施前未有諮詢業界。

梁子超：無人可保證的士採何措施才夠

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，Omicron傳播力極高，無人可保證抗疫的士採取什麼措施才算足夠，但認為指定診所應只處理病情在輕微和嚴重之間的「邊緣個案」，200架的士已足夠。他又指出，社區隔離措施不足是疫情缺口，新增的隔離措施需於非常短時間內推出才可遏制疫情惡化。

（新冠疫情）