記招續無口罩 林鄭促勿糾纏

林鄭又確認本報早前報道，稱日前落區探訪電話諮詢中心時戴了兩個口罩，強調離開新聞發布會場及在出席立法會會議以外，完全做足個人防護。

林鄭月娥周日主持政府高層會議後，多名局長在中央支援香港抗疫5個工作組的分工，被指有別於政務司長李家超上周六所述。林太解釋，李家超周六只是籠統地公布會跟進5個工作小組，而且不可能將所有工作交給一個局長，要通過行政長官指令分工。她又列舉周日工作小組無再擔任「召集人」的保安局長鄧炳強，稱雖然鄧無特別擔任牽頭角色，但仍會協助處理通關。

民調：林鄭民望8個月新低 反對率七成

香港民研最新訪問1012名市民顯示，特首林鄭月娥2月最新評分為31.9，較上月跌1.9分；支持率為18%，較上月跌1個百分點，評分及支持率兩組數字均是去年6月以來新低。反對林鄭擔任特首比率則為70％，增加3個百分點，是去年5月以來新高。

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