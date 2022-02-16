家傭確診 李家超家居檢疫14天 昨檢測陰性 行會曾坐林鄭及鄭若驊中間

司機初陽 葉劉居家隔離缺席行會

多名行會成員表示，謹慎起見會做快速檢測。

政務司長辦公室發言人晚上表示，家傭的深喉唾液樣本化驗結果確診為陽性，正按衛生署指引在家隔離，等候送院或往隔離設施。李家超及家人也即日完成檢測，衛生署經評估後將李家超及家人列為密切接觸者，各人將按「居安抗疫」計劃，家居檢疫14天。

近期不少人排隊輪候檢測，有市民提交深喉唾液樣本，要待幾日才有結果，也有市民表示在檢測中心採樣，數天後才知結果。

李家超周末曾率團到深圳與港澳辦副主任黃柳權共同主持有關香港疫情會議。據悉，李家超昨早出席整場行會會議，政府其後在昨午1時26分公布李家超外傭檢測初陽的消息。李昨原定出席立法會財委會，改由商務及經濟發展局長邱騰華等出席。

翻查資料，衛生防護中心傳染病處主任張竹君周一稱，患者發病前兩日起計的同住家人或用膳者，會被視為緊密接觸者。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，如根據張竹君標準，同一屋簷下居住很大可能被列為密切接觸者，可能未來7至10日內要做3至4次核酸檢測以作觀察。

特首辦EO快測陽性 無接觸林鄭

特首辦昨傍晚亦公布，一名職員的快速測試結果呈陽性。該職員最後上班日為周一（14日），日常工作毋須接觸公眾或行政長官，已安排部分職員接受檢測。

昨日行會會議至少兩名非官守議員缺席。除了民建聯張國鈞在黨友、會計界黃俊碩初步陽性後向行會告假，葉劉淑儀亦因司機初陽而無出席會議。她接受查詢時表示，司機已打了兩針疫苗，平日每天接載她，但兩人行車過程中都有戴口罩。葉劉表示司機前晚初步陽性，她周日、周一及昨晨測試結果都是陰性，目前會居家隔離。

多名行會成員表示，在政府公布後，謹慎起見會做快速檢測。工聯會黃國健說開會坐得較遠，但穩陣起見會做快速檢測。林健鋒說已習慣頻做快速測試，成了「熟手技工」。

政界討論視像開行會 張國鈞：涉機密不能

事件引起部分政界討論在疫情嚴峻下，行會可否仿效立法會，透過視像方式開會。林健鋒表示具體可由特首決定，但認為技術上「咩都得」，「元首都可以（視像）對話」。另一行會成員張國鈞則說行會討論涉及機密，在保密原則下，不會舉行視像會議。

明報記者

（新冠疫情）