輕症居家隔離無下文 消息：與動態清零衝突

港府每日公布的陽性人數由2月首4日每日百多宗，升至近日每日1500至2000宗。翻查資料，部分2月2日及3日陽性者已等一周未隔離。

官媒斥清零遭歪曲 港急增隔離設施

《人民日報》本月7日刊文，稱有人在港歪曲「動態清零」，「不負責任地提出香港應放棄『動態清零』，實行所謂『與病毒共存』的『躺平』策略」，混淆視聽。

政府過去一周不斷增加隔離設施，2月8日起逐步將竹篙灣轉為隔離設施，共提供3500個單位，但仍追不上染疫人數。政務司長李家超等上周六（12日）到深圳開會後稱，內地將助港建隔離設施，但無提及數量及時間表。政府昨日最新計劃將皇后山邨及荔景邨部分大廈用作隔離，共提供3000個單位，惟昨日初步陽性已有5400宗，尚未計算早前未被隔離者。

「實已家居隔離」 民主黨促訂明準則

民主黨醫療政策發言人袁海文擔心港府認為家居隔離等於「共存」、放棄動態清零，他認為即使家居隔離也可當動態清零。他說，現時客觀上難隔離全部患者，即使內地協助，亦難於短時間內建大量設施，徵用屋邨只提供數千單位，可能一日就爆滿。他相信現時患者在家等候時或已康復，實際上已是家居隔離，促政府訂立清晰準則，例如什麼人可家居隔離、其間有何要留意等。

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