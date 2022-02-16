7指定診所治輕症 每日1000名額須預約 衛署化驗超負荷 醫局樣本不再覆檢

兩成半個案未能24小時內覆檢

醫管局今日起在7區開設指定診所（見表），若陽性或初步陽性者未獲安排入隔離設施，但出現輕微病徵如發燒、咳嗽或喉嚨痛，可到指定診所求醫，如有需要會獲安排轉院治療。病人需事先致電指定診所預約。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨只確認約5400名初步陽性者未被隔離，無交代相關累計人數。醫管局總行政經理何婉霞表示，指定診所每日可提供共1000個名額，會監測使用情况，視乎需要或進一步調整。

除了有患者延遲入院，亦有患者延遲確認陽性。張竹君稱，約七成半個案可在24小時內確診，即約兩成半個案逾24小時才能確診，例如周日（13日）收到約2000宗初陽個案，當中650宗未能在當日確認陽性。昨日約有5400宗初陽個案，她說約4000多個樣本已送抵衛生防護中心覆檢，昨日應可完成。

張竹君說，近日數以千計初步陽性個案，已超出公共衛生化驗所負荷，已調配人手、加快流程及通宵工作，希望追回未及確認陽性的個案，而由於醫管局化驗的樣本較高質素、很少假陽性，故不會再覆檢，按以往經驗，每日約有500至1000個樣本由醫管局送到衛生署覆檢。至於私營化驗所檢測的樣本，她說仍需覆檢。

何栢良倡採納承辦商覆檢結果

中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安昨在港台《千禧年代》說，估計本港實際感染遠高於確診，推算現時每日約有六七千人染疫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天》表示，近日公布的感染數字似乎滯後，他4日前曾助人遞交樣本，至昨未有結果，認為需改善，否則難以反映實際傳播情况。他認為當局不應再拘泥以往框架，現時社區已有不少患者，若快速測試呈陽性，很大可能已染疫，私營化驗機構現已有一定經驗及質素保證，若再經相關承辦商核酸覆檢陽性，可採納個案為確診，確保數字反映實况。

（新冠疫情）