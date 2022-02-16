女痊癒回家 滯家9日癌父續等 事主憂再染轟政府荒謬 專家紛倡效星洲留家康復

梁栢賢：在家者驗抗原 3天陰性可停隔離

新加坡現時建議身體良好的染疫者在家隔離，驗出陽性72小時後接受抗原測試，若是陰性便可結束隔離。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，反正大批人已在家「白等幾日」，可參考新加坡做法。醫管局前行政總裁梁栢賢亦建議，若個案再飈升，本港應參考新加坡，試讓在家的患者接受抗原測試，連續3天每日驗出陰性便結束隔離，以免浪費人力物力分流入院、出院。

政府消息：研留家至出院水平免送醫

有接近政府消息人士稱正商討對策，料短期內會公布。初步構思是，若染疫者在家一段時間，經過一定檢查後確認達現有出院「水平」，便毋須再入隔離設施，可被視為康復。他強調上述安排只是欠隔離設施下的無奈安排，當設施到位，確診者須送到隔離設施，以貫徹動態清零。

下周外出輸血需陰性證明 癌父徬徨

前日離開亞博的盧小姐雖獲醫生解說回家再感染風險不大，但為免「中完又中」，她在家仍戴口罩，並考慮暫時搬走。她說染疫的父母已好轉，再沒發燒、喉嚨痛，只是間中咳，相信基本已康復。盧父患血癌，下周初須覆診及輸血，要獲陰性證明才能外出，現感徬徨無助。

盧氏一家昨日再向衛生防護中心熱線查詢，對方重申要兩老等候，盧小姐說「已聽到好忟憎」、「信錯咗政府先會做檢測」，若不幸再感染，只接受快速檢測及自我隔離，不再去檢測中心，「整個管治團隊不知道在做什麼」。對於政府多次着確診者耐心等候，她反問「究竟我哋等緊啲咩、要等幾耐？」

妻「等到好番」 夫：無人通知我係接觸者

同樣在家久等的鍾先生自認為密切接觸者，其妻上周日（6日）開始咳，同日往醫院留深喉唾液樣本，3天後獲悉陽性，一直未被送往隔離設施；同住的三父子及鍾母亦不知有何安排。鍾說多次致電熱線只能留言，給衛生署發電郵亦無回覆，昨在電郵稱已通知傳媒，下午終獲通知會跟進。

「呆等」隔離通知 擬自行生活復常

鍾氏一家自律足不出戶，他請假時，上司問「你哋係咪遇到電騙」。他形容妻已「等到好番」，一家昨日的抗原檢測均為陰性，現只是「呆等通知（是否要送往隔離）」。鍾說若未來兩天仍無通知，將到檢測中心檢測，並恢復正常社交及上班。被問會否犯法，他問「都未有人通知我係密切接觸者，又點樣犯法呢？」鍾與妻均已打3針，他說一家向來跟從政府建議，惟今次令他非常失望，「如果有WhatsApp或電郵通知要在家檢疫兩個月都好啲」，認為無及時處理密切接觸者是「很大的漏洞」。

醫管局總行政經理何婉霞稱，醫院會優先處理較嚴重的病人等，感謝較年輕病人在家耐心等候，強調沒遺忘每一名病人，未來會推出更多措施幫助患者。

社協：措施考量欠交代 公眾不掌握

社區組織協會幹事彭鴻昌說，抗疫需市民、信息流通及足夠物資等配合，但政府沒清楚交代抗疫措施的考量及前設，即使主事官員可能清楚，公眾仍未掌握，導致推動措施時面對阻力。

明報記者

（新冠疫情）

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