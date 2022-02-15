涉鼓吹患者播毒殺法官 維修員確診押後訊

被告鍾志超被控一項煽惑他人有意圖而傷人罪及兩項煽惑他人使其他人蒙受感染的危險罪。控罪指稱，他於去年5月29日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港司法人員，意圖使該或該些司法人員身體受嚴重傷害。另外，他分別於今年1月23日及2月7日，透過連登討論區非法煽惑自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，藉該人身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

涉檢測站縱火 無業漢還押

另外，上周六（12日）一名27歲無業男子涉將着火的垃圾桶推向大圍新翠邨檢測站，身上搜出鎅刀及打火機。該男子昨在沙田裁判法院被控一項縱火罪，暫毋須答辯，還押至4月11日再訊，以待警方調查閉路電視片段及科學鑑證。控方透露不排除加控其他控罪。

被告潘海鳴被拒保釋，他保留保釋覆核權利，將於2月22日到庭覆核保釋申請。控罪指稱，潘於2月12日在新翠邨足球場無合法辯解而用火損壞屬於房委會的一輛垃圾車及屬於衛生署的一塊藍色帳篷帆。

【案件編號：ESCC 329、STCC 294 / 22】

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