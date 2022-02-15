食衛局擬再徵公屋隔離 招國偉憂礙編配

屯門和田菁田兩邨將入伙

房委會文件顯示，屯門和田邨及菁田邨預計3至6月入伙，分別涉4232及5183個單位。房委會回覆稱，若政府考慮疫情認為有需要以未入伙公屋為檢疫設施，會與房委會商討，房委會在可行情况下盡力配合。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，政府選擇屋邨時應考慮附近民居情况，和田邨及菁田邨附近有寶田邨和欣田邨，選址並非最理想，而正入伙的皇后山公屋亦不適合，建議政府小心考慮。

招：日增千宗 徵屋邨難應付

招又表示，每天新增過千新冠個案，即使徵用屋邨亦很快不敷應用，反建議考慮居家檢疫等手段。他又說，和田邨及菁田邨共9000多個單位佔一年編配量約三分之二，若徵用對公屋輪候冊影響很大。

屯門區議會副主席黃丹晴相信，政府徵用屯門兩屋邨檢疫的可能不少，附近民居雖較少，但亦有欣田邨和寶田邨，料有反對聲音。他相信強檢非長久之策，應考慮參考外國政府策略。

火炭駿洋邨4846個單位原於2020年2月入伙，同月被徵用為檢疫設施，政府分兩期歸還房委會編配，同年10月全數歸還。

（新冠疫情）