運輸界稱不足50司機送菜 冀准赴內地直接攞貨

蔬菜復抵港 價格稍回落

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，前晚約有108架運菜車抵港，約為正常三分之二，今日情况難料。旺角街市菜販徐女士說，前日完全無菜送抵，昨午則有5板貨送來，但仍較預訂的6板少，因應運輸成本上升，蔬菜售價亦較平時貴幾成。她說前日原需交菜予食肆，要延至昨日才交。

港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝昨在港台《千禧年代》表示，目前約有300至400名跨境司機需隔離21日，只餘不足50名司機繼續送菜。

張說，本港司機在深圳須將貨車交予內地接駁司機，對方再到菜場取貨，本港司機則在接駁點或隔離酒店等待，做法容易交叉感染，應容許香港司機全程不落車、直接到菜場取貨。

深圳口岸辦昨公布，多12名跨境貨車司機對新冠病毒呈陽性，自2月4日起共35名跨境司機呈陽性。另外，文錦渡口岸由昨日起，只用於供港鮮活類貨物跨境車輛出入境，運輸其他貨物的跨境車輛須經其他口岸。

陳帆：與內地研確保食品供港

運輸及房屋局長陳帆昨在立法會經濟發展事務委員會稱，最近幾日供港蔬菜嚴重「斷供」，在疫情嚴峻下，深圳方面採取嚴厲抗疫手段，由以往居於「疫廈」的跨境司機不能過境，擴至居於「疫區」司機不能過境，令司機數目受影響。他說需尊重內地安排，正與內地深入研究，以多種渠道和方法確保本港食品和必需品供應。

（新冠疫情）