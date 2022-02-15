薛永恒：疫苗證可追蹤 安心不會實名 研安心自動記錄身處商場範圍 免重複掃碼

立法會資訊科技及廣播事務委員會昨舉行視像會議。創科局長薛永恒表示，市民進入相對高危的處所時將須展示疫苗通行證，處所人員會掃描疫苗通行證，記錄市民的到達時間和個人資料；一旦追蹤確診個案時，衛生防護中心便可領取有關紀錄，與有人提出的安心出行實名制「異曲同工」。

薛：市民或無智能機掃碼

疫苗證可揀紙本針卡

薛解釋，現時全港有10萬多個處所申請安心出行二維碼，相反疫苗通行證毋須處所負責人申請，只需下載掃描疫苗通行證的應用程式，便可記錄市民進出，相信做法更有效。他說市民未必有智能手機掃描安心出行，反而疫苗通行證可選擇出示紙本針卡。他說若要求700多萬名安心出行用戶配合實名登記，需時頗長，當疫苗通行證能即時和廣泛達到實名記錄和追蹤，反問為何捨近圖遠。

本月24日起，進入商場者須有疫苗通行證及使用安心出行，多名立法會議員關注，市民掃安心出行進入商場的餐廳等地方，之後再次進入商場範圍，如何計算不同場所的逗留時間。

薛稱，當局正研發安心出行新功能，協助市民自動或以簡單方法確認曾經到過商場的範圍，毋須再到商場門口掃二維碼，細節稍後公布。

政府早前宣布降低科興疫苗接種年齡至3歲，而早前公布推行疫苗通行證時，表明可豁免12歲以下小孩等兩類人。對於會否因應降低疫苗接種年齡，日後取消相關豁免，食衛局回覆稱因當局未公布落實細節，未能答覆相關安排。

稱各區正落實智慧燈柱

另外，委員會昨同意政府資訊科技總監辦公室向財委會申請2022/23年度15.1億元撥款，作為公共工程項目、土地徵用及電腦化計劃等開支，按年度增約16%。薛永恒稱「黑暴」其間智慧燈柱受衝擊，本港已「由亂變治」，將全力全速推動智慧燈柱等智慧城市設施，正在不同地區測試和落實。

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