染疫父被知會送竹篙灣 中招稚子安排未明

消防致電稱不知其家人確診

阿輝及太太育有分別4歲及7歲的兒子，一家四口同染疫，本月4日起相繼發病，4人於2月5日前往診所求醫。相隔5日，阿輝及兒子2月10日才接獲陽性通知，太太直至12日收到通知。兩名兒子沒有不適，毋須服藥。

阿輝昨晚收到消防電話，稱會送他入竹篙灣檢疫中心，惟職員不知其家人均確診。阿輝反映後，職員才稱再向衛生署了解。阿輝憂慮無法與兒子一同送院，昨曾多次致電衛生署熱線欲查詢安排，惟全部轉駁至留言信箱，等待回覆。

盧氏夫婦育有兩歲及6歲兒子，與外傭同住。夫婦本月初須強檢，盧先生結果陰性，盧太至昨天才收到2月9日的檢測結果，證實陽性。盧太、外傭及兩兒於上周五（11日）發病，當中長子曾高燒近40℃，更一度抽筋，兩度往急症室求醫，惟醫院稱沒牀位，更建議長子先在博愛醫院的戶外帳篷分流區等兩天。兩兒現已無發燒，一家人留家等候。

本報上周二（8日）報道，潘女士一家四口染疫，至今已無病徵。5歲幼子確診8天，前日終與母親一同送往亞博，7歲長子及丈夫則仍在家等候送院。丈夫昨接到衛生署電話，將送其到竹篙灣檢疫中心，惟未交代其長子安排。

（新冠疫情）