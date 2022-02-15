「火眼」今啟 胡定旭：「混樣」可日驗30萬

倘分區封檢 料需增兩三實驗室

胡定旭昨接受傳媒訪問時稱，現時本港幾間檢測承辦商已24小時運作，檢測能力已達臨界點。他指出，火眼實驗室每日可處理10萬個單管樣本，若採用3合1混樣檢測則可處理30萬個樣本；實驗室共有300至400名工作人員，從內地及本地調配的人手各佔一半，並估計市民可快一天收到檢測結果。

兩氣膜實驗室日內抵港 場地待定

本港昨新增逾2000宗新冠確診個案，胡定旭形容第五波疫情來勢洶洶，實驗室只能應付日常圍封強檢及現有檢測量，一旦要實施分區封區強檢，將需增加2至3個實驗室，若要達至「動態清零」，每日檢測量須達300萬個，惟本港實驗室無足夠人手處理。他透露其餘兩套氣膜實驗室將在數天內抵港，有待政府物色場地，若要啟用則需近1000名工作人員，估計大部分人力要由中央協助。

前年「全民普檢」期間，火眼實驗室的化驗量未達華昇診斷中心每天可化驗30萬個的聲稱，被問及今次有什麼改善，胡稱前年檢測為自願，沒有足夠市民參與檢測導致檢測量不達標，而近日多區強檢，需求較當時大幅上升。

倡「解放思想」思考如何隔離

作為醫管局前主席，胡定旭評論近期有確診者在家等候多日仍未獲送院時稱，若香港要做到「動態清零」，患者一確診應立即送往隔離設施，留在家「有九成機會一個傳四個」，令確診人數「遍地開花」。他說香港從沒經歷如此規模疫情，隔離病牀不敷應用，建議政府「解放思想」以思考如何隔離病人，亦呼籲政府借鏡內地經驗，在出現確診個案的地方進行2至3日大範圍檢測，再慢慢縮小檢測範圍以找出源頭。

另外，近日檢測中心大排長龍，胡定旭昨晨在港台節目《千禧年代》透露，正物色護士學生等人接受培訓後做採樣工作，但認為最大問題是檢測點不足，建議政府增設臨時檢測站以達分流作用。

（新冠疫情）