憂情緒問題 不贊成獨立送院 劉宇隆倡允合適病童留家 視像看診

3歲童仍危殆 離世4歲童解剖尋因

至於日前情况危殆的3歲女童，醫管局總行政總理何婉霞昨稱仍危殆，正留醫兒童醫院深切治療部，形容病情急轉直下得很快，醫護會繼續盡最大努力支援女童及家人。身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，女童情况較差，暫未需用人工肺，她早前先後到兩間醫院求診，當時已出現抽筋，或是加劇病情的原因之一，惟現階段不便透露太多資料。

劉透露，早前離世4歲男童昨會解剖，檢查體內有否新冠病毒擴散，了解有否其他非新冠原因，呼籲家長不應恐慌。他說，兒童染疫後情况嚴重可能涉不同原因，包括近年疫情下停課，兒童未能藉舊有人類冠狀病毒感染獲免疫力減輕病情，並有可能因兒童體型細小、氣管較狹窄，較易出現重症，另不排除患者免疫功能出現缺陷。

科興降年齡 劉促外展入幼園打針

醫管局表明公院人滿為患，安排染疫兒童家庭送院有困難，劉不贊成兒童獨立送院，稱父母陪伴十分重要，若獨自前往陌生環境或引起情緒問題，認為不應按年齡「一刀切」，若幼童無長期病且環境理想，應容許留家並安排醫生遠程視像跟進病情。港府今日起把可接種科興疫苗的最低年齡降至3歲，劉建議當局盡快安排外展隊到幼稚園和小學為兒童接種。

兒科組織發指引 提留意食量病徵

香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會昨發指引，提醒家長及照顧者留家照顧染疫兒童和青少年多個需注意事項（詳見表），包括一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神志突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋迹象或進食困難等徵狀，應馬上召緊急救護車送院。

4個組織提醒家長及照顧者應觀察病童病情有否惡化，如面色變蒼白或呼吸急促，也要記錄病童發病日期及時間，留意體溫、進食量、大小便次數及量。指引又稱，照顧者須戴外科口罩，亦應幫病童戴上合適大小的兒童口罩，照顧者和病童盡量勿與其他家人接觸，留在房間並關門。

何栢良倡加快打針 增至日均30萬劑

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，當務之急是提高打針速度，建議由日均7萬劑增至30萬劑，冀4至5周內將接種率提升到較可靠水平。香港中華醫學會新冠病毒專責小組召集人楊超發亦稱，近日接種人數踴躍，有私家醫生不夠疫苗存貨，望當局改善物流安排。

明報記者

（新冠疫情）