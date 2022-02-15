學校停面授至3‧6 小六下學期呈分試取消

中六生仍可回校半天

幼稚園、小學1月14日起停面授，中學同月24日起暫停，教育局昨宣布延長停面授至3月6日；取消小六下學期呈分試，與2020年一樣，按小五下學期及小六上學期成績決定小六生的中一派位組別。

中六生准回校半天，教育局稱，如學校在小心考慮後認為仍有確切需要安排中六生回校，必須嚴格執行教育局及衛生防護中心分別的指引。梁冠芬稱，據其所知，部分中學已考畢模擬考試（mock），部分延遲考，其校中六生農曆新年假考完核心科目實體試；餘下部分選修科考試要在網上考。

倘無實體模擬試 料不影響DSE成績評估

梁冠芬稱，如DSE生因染疫或隔離缺席考試，今年沿用過去兩年做法，可申特別考慮的「成績評估」，參考全級及該考生成績獲評級（最高第5級），惟不少校長憂慮，校內實體模擬試取消，影響學校就申成績評估考生的「交分」。他引述考評局回覆稱，如學校沒有實體模擬試成績，考評局會向有關學校取其他可評核學生成績的資料，確保DSE成績評估不受影響。

學校2月24日起實施「疫苗通行證」，局方通函稱，除獲豁免者，所有教職員、校園提供服務者及訪客等，均須已經接種疫苗，否則不准入校；如未獲豁免亦未接種疫苗的學校僱員，不獲准任何線上或校外教學或其他工作，包括在家工作，亦不會獲批准申請假期及薪酬。

教育局亦強烈呼籲家長及學校盡快安排適齡學生打疫苗，指大力提高接種率亦有助校園築起更有效的保護屏障，「能為未來盡早恢復面授課堂締造有利條件」。接種科興疫苗最低年齡今日起降至3歲，局方稱，政府會與業界商討，以落實為年幼學童接種疫苗的便利安排。

（新冠疫情）