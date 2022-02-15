被炒樓面：可幫補一兩月 髮型屋：5萬未夠交租

繆女士又表示，現時疫情嚴重，預料難在餐飲業另覓工作，打算轉行從事保安，但她說近期很多地方也不聘請人，或會考慮應徵公立醫院保安，惟亦擔心感染風險大，令女兒受影響。

髮型師：上門理髮非出路

新一輪社交距離措施下，髮型屋要停業至2月24日凌晨零時。在東涌與人合伙經營髮型屋的髮型師梁先生表示，店舖有逾10名員工，每月租金10萬元，認為5萬元資助額連交租也不夠，員工難以獲得資助，若直接向每名從業員一次過發放1萬至2萬元才較合理。

梁先生說，即使農曆新年後，東涌區仍有不少外籍人士、機場員工等光顧剪髮，以往每日最起碼也有約1萬至2萬元生意，但現時手停口停。他指自從髮型屋被要求停業後，有改為提供上門剪髮服務，但即使接獲數十人查詢問價，至今只有一單上門剪髮生意成功完成，收入200元，「開飯都不夠」，認為上門剪髮並非可行出路，又擔心若疫情持續，髮型屋在本月24日也未必可以重開，形容現時「看不到前景」。

（新冠疫情）