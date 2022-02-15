文藝創科業首受惠 元創方科學園租戶半年減租75%

政府在財委會文件表示，受政府進一步收緊社交距離措施影響，屬活化歷史建築伙伴計劃項目的香港新聞博覽館和饒宗頤文化館，以及元創方，均需全部或部分關閉，影響營運及收入，而位於觀塘海濱的「反轉天橋底行動」亦於今年1月起關閉所有場地。政府建議為每個場地的非牟利營運機構提供100萬元資助，合計開支1200萬元。

因應科技企業亦受本港大幅減少與海外及內地交流，影響商業及研發活動，政府決定對香港科學園、創新中心、創新園及數碼港的初創企業、培育公司和共用工作間用戶等提供75%租金寬免，由4月至9月，以面積5000平方呎為上限，預計惠及約2100個租戶，總涉款2.34億元。

賓館洗衣業處所重獲資助

疫下康文署轄下所有表演場地今年1月起全面關閉，政府建議為賽馬會創意藝術中心及由藝發局營運的藝術空間的租戶，由4月至9月提供75%租金減免，料涉款650萬元。

至於曾受惠防疫抗疫基金的持牌賓館、洗衣業處所、洗碗業處所、本地漁農生產者、鮮活副食品批銷商和聘有內地漁工的漁船和收魚艇船東，在第五輪基金未有受惠，今輪重獲資助。

（新冠疫情）