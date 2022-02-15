萬元失業援助金最快4月派 月薪逾3萬無份 料惠30萬人下月可申請

勞工及福利局長羅致光曾以會被濫用和難定義「失業」等理由拒設失業援助金，立法會財委員今審議的270億元第六輪防疫抗疫基金，政府預留當中30億元作臨時失業支援，為自去年12月底第五波疫情爆發以來導致暫時失業的全職或兼職員工，提供一次過1萬元的財政支援。

第六輪申270億 料75萬人受惠

申請者需失業至少1個月，無論受僱或自僱均可申請，失業前月薪逾3萬元者不合資格，正申領綜援等社會保障計劃和本輪防疫抗疫基金其他措施受惠者亦不可申請。政府預料下月起接受申請，申請期為3星期，4月發放首批支援。

政府在文件稱，申請流程以簡單方便為原則，只要求提供必不可少的資料，以強積金戶口資料審核資格，並將制定獨立程序審核無強積金戶口人士所提供的證明文件，亦會要求申請人作失業聲明，並抽查個案，打擊濫用。

政府又建議預留66億元，在部門額外開設約3萬個有時限職位，一般長12個月，料未來兩年內逐步提供。

為期5個月

指定清潔工保安月津貼2000

第六輪基金共涉48項措施，連同20%應急費，總金額達270億元，僅次於第一輪的300億元及第二輪的1375億元規模。今輪基金料有6.7萬商戶、75萬人和約4萬架車輛和船隻的經營者受惠，而不計應急費的注資款項中有逾60%用以協助個人 。

今輪基金亦慰勞對防疫有貢獻的前線員工，包括政府、房委會及房協的清潔及保安人員、環境衛生保安人員、安老院及殘疾人士院舍員工，以及特定群組機場員工，均可獲為期5個月的每月2000元津貼，共涉約31.6萬人。

髮型屋首獲資助 業界批只幫僱主

而最新被納入受規管表列處所的髮型屋及理髮店，本月10日至23日被勒令停業，政府會按員工人數向處所發放1.5萬、3萬或5萬元，連鎖髮型屋領取上限為150萬元。

香港美髮美容業商會會長江樹林說，有約八成從業員是自僱性質，手停口停，但基金只資助僱主，而5萬元資助額遠低於較大型髮廊月租20萬至30萬元，僱主亦未能再支援員工，建議額外資助從業員。

飲食業：未惠3萬散工

酒店及餐飲從業員協會批評，基金遺漏餐飲業約3萬名散工，有散工失業7個月但無任何支援，促政府向餐飲業散工連續3個月發放5000元。選委會界別立法會議員林振昇關注「臨時失業」定義，指因處所停業而嚴重開工不足的工作員或無法受惠，情况在飲食業普遍，認為失業援助範圍應包括有關僱員，並指政府可設簡單抽查機制，已具阻嚇力防止濫用。

勞工界議員梁子穎亦關注，部分非前線清潔工的垃圾車和環保回收人員，對衛生清潔有貢獻，但文件未有列明他們是否受惠。

明報記者

（新冠疫情）