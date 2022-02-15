公院明推疫苗通行證 工會斥缺人手仍逼針

斥醫局「向政府獻媚」 矛指同工

醫管局員工陣線的聲明指出，醫院並非法例下的表列處所，理應不需受疫苗通行證所限制，形容醫管局是為了「向政府獻媚」而「將矛頭指向因各種原因未接種疫苗的同工」。聲明又提到，過往不接種疫苗的員工以每3日一檢代替，行之有效，足夠保護病人及同事；而醫管局多番重申員工接觸病人時候只要佩戴合適保護裝備，醫護及病人感染風險「不大」，但同時卻逼員工接種疫苗，做法矛盾。

醫局：98%已接種 1%醫學豁免

其餘職員按程序跟進

何婉霞昨在疫情記者會回應時稱，醫管局周三起實施疫苗通行證，以配合整體防疫政策，同時進一步減低公立醫院出現感染的風險，屆時所有醫管局員工須出示新冠疫苗接種紀錄，才可以進入醫管局設施。所有恆常及直接提供病人服務的前線員工，必須已完成接種兩劑疫苗14日以上，其他員工必須至少接種首針。她說目前整體醫管局員工接種率超過98%，1%有醫生證明不適合接種疫苗。各聯網會按機制檢視員工提交的不適宜接種疫苗證明是否符合要求。

公院多41員工染疫

另外，公立醫院再有41名員工染疫，大部分從社區家居接觸感染，沒有病人被列為密切接觸者，28名員工列密切接觸須檢疫。另外，10名病人入院篩查時發現初步陽性，50個病人被列密切接觸者。

（新冠疫情）