一長者死後揭染疫 一初陽送院前亡 再增4死 累計10危殆 多7院舍有個案

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日公布，中心收到兩宗公眾殮房個案，均是未入院已離世，包括於廣田邨的73歲男患者，他本月13日離世，病毒檢測呈陽性；另一名居於油麻地的77歲男患者出現聲沙及咳嗽，昨呈初陽，因情况轉差召喚救護車，但送院前已不治。

10人危殆7未打針

醫管局總行政經理何婉霞表示，另有兩人在公立醫院離世，其一為77歲男病人，本月12日晚因氣促入住東區醫院內科監察病房，其後檢測呈初陽，情况持續惡化，延至13日離世。另一人為82歲男病人，本月13日因發燒送往瑪嘉烈醫院，檢測初陽，持續惡化，延至昨日離世。連同上述4宗死亡個案，第五波疫情累計12人離世。

何說，醫院現有10名留醫患者情况危殆，大部分為長者及有長期病患，其中3人有接種新冠疫苗，7人未有打針，包括兒童醫院的3歲女童。

長者或染疫數天未發現致惡化

梁子超倡速遞快速測試套裝

昨再有多間安老院舍爆疫。張竹君稱，再接獲7間院舍出現個案，分佈深水埗、太子及屯門等地區，其中太子厚愛護老院個案多涉一樓，該層住客須檢疫；另屯門山景商場鈞溢（山景）安老院有初陽個案，A2區者須檢疫。

對於有長者送院前離世，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時不少長者未接種疫苗，即使已接種，體內抗體水平會隨着時間下跌，且不少長者本身患長期病，一旦感染病毒，容易出現併發症而惡化。

呼吸系統專科醫生梁子超說，現時社區檢測需求大，長者有可能染疫數天未被及時發現，其間病毒可在體內擴散，導致病情惡化，建議改善檢測機制，派發快速測試套裝並安排速遞，收集患者深喉唾液樣本檢驗，及早安排患者接受治療。

病人轉天水圍醫院後擅離院

另外，一名48歲男病人昨日從博愛醫院轉送天水圍醫院，救護車抵達天水圍醫院後，病人自行離開，職員追截不果。該病人身高約1.7米，瘦身材，離院時赤腳及身穿綠色格仔長袖病人服及黑色窄身長褲。而前晚一名初陽86歲老翁亦曾擅自離開威爾斯親王醫院急症室，至昨凌晨尋回。

（新冠疫情）