2071陽4500初陽 覆檢「做唔切」 張竹君：實際更多 公院隔離牀達收症上限

數千人等入院 醫局設初陽者查詢專線

昨增2071宗新冠個案，當中2052宗屬本地感染，同時約有4500宗初步陽性。醫管局總行政經理何婉霞表示，逾3600名陽性及初陽病人在公立醫院、臨時醫院、亞博館及竹篙灣治療或隔離，而公院隔離病牀使用率近九成，已達可接收病人上限，過去一周每日過千宗個案，作為醫護「好心急」想接收病人，惟患者人數增加太快，須優先照顧病情較重者、長者及兒童，醫管局會盡快增加隔離設施，正部署開設「指定診所」。

何婉霞說，相信數千以上病人正等候入院，衛生署、醫管局及消防處已日以繼夜安排，一定要保住醫療系統及緊急服務不會崩潰，冀市民諒解及耐心等候。她說醫管局將增設一條「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，專供在社區等候的初陽病人致電查詢，如有醫療或感染控制問題，醫護會以電話支援，目前仍在準備熱線，同時呼籲確診者透過其他途徑如政府社交網頁或新聞公告查詢疫情資訊。

籲呼吸困難持續高燒召白車

何又稱，如病人情况轉差，包括呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神開始迷糊，家人應立即召救護車，醫院會盡快處理變差及特別有需要病人。截至昨晚，4730名密切接觸者及次密切接觸者正家居檢疫。

被問疫情是否失控，張竹君稱最近個案每兩三日翻倍，難估計之後上升速度，「（速度）睇落好快」，除追蹤及隔離工作，市民合作亦可減慢傳播，不少個案涉農曆新年聚集或聚餐，冀在收緊社交距離措施後，個案數字會下調。

張又說，中心轄下公共衛生化驗所前日未及化驗千多宗個案，故昨日實際個案數字應更高，她承認前日起「有啲做唔切」，有些個案昨日才出報告，部分個案會反映在今日的數字當中。

梁栢賢：化驗所覆檢超負荷 倡改確診定義

醫管局前行政總裁梁栢賢表示，公共衛生化驗所已超負荷，未能覆檢所有初陽個案，如繼續檢測又無足夠覆檢設施，日後可能每日初陽上萬宗，但確診仍只有二三千宗。他建議衛生署應更改確診定義，否則火眼實驗室驗出來的結果都不當確診，又要等待公共衛生化驗所覆檢，「測咗不隔離等於無測，全民檢測不等如動態清零」。

梁子超：患者滯社區傳疫 白費檢測工夫

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港檢測能力及人手有限，很明顯當局化驗能力已達極限，未來未必會出現單日過萬宗個案，但初陽數字肯定會升高。他認為疫情未受控，要先等一兩周觀察新一輪防疫措施效果，再決定下一步方案。

呼吸系統專科醫生梁子超說，連同未及化驗的初陽個案，昨日實際新增個案應約3500宗，按現時升幅，料數日內或出現單日逾萬宗，衛生防護中心人手有限，難追上升幅，建議由私營機構負責部分覆檢工作。他認為目前最大問題是欠缺隔離設施，發現個案後無法盡快隔離，患者滯留社區致不斷傳播，白費檢測工夫，建議用竹篙灣先接收染疫者，並安排嚴重患者送院；若政府未能解決此問題，短期將欠足夠人手應付大量個案，情况或全面失控。

明報記者

（新冠疫情）

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