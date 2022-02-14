羅致光稱亞博數日內滿 院友第7天陰性可返院舍

羅致光昨發表網誌稱，亞博專供安老院及殘疾人士院舍院友的設施，已於1月22日開始接收需檢疫院友。社署計劃將牀位增加1倍至640個，但由於個案急升，預計牀位數日內爆滿，政府短期內會將亞博檢疫牀位增至1028個。羅稱，第五波疫情來勢洶洶，截至年初三（3日），安老院舍疫苗接種率只有約22%，呼籲家屬不要反對院友接種疫苗。

亞博牀位將增至逾千

羅籲家屬勿反對院友打針

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，全港約有20間院舍曾有院友撤離，當中1間原地檢疫。張竹君又稱，亞博供長者檢疫的牀位緊絀，不過她說大部分Omicron個案潛伏期較短，希望有需要長者可盡快獲安排到亞博檢疫，在完成7日檢疫期後回到院舍繼續做檢測。

指措施削院舍人手 業界促再安排

香港安老服務協會主席陳志育接受本報查詢稱，院舍染疫的院友及員工不斷增加，但亞博牀位有限，部分院舍有院友在確診後，未能即時安排入住檢疫設施，增加感染風險。

陳志育又稱，新措施下同期受檢疫的院舍員工，檢疫日數即使縮短至7天，仍會令院舍人手大減，認為新措施考慮不夠周詳，促政府盡快檢視現行安排調節。

（新冠疫情）