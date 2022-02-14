公院染疫孕婦增 一人情况嚴重 學者：已打針者病情較輕

一周錄雙位數孕婦染疫

潘說，以她所知，以往第三四波疫情極少孕婦染疫，但第五波疫情嚴峻，過去一周已錄得雙位數字的孕婦感染新冠病毒，其中威爾斯親王醫院數據顯示，不少染疫孕婦本身已有風險因素，例如高齡、肥胖及有糖尿等，而已接種疫苗者病情較輕微；至於伊利沙伯醫院患者數目顯著增加，大部分未接種疫苗，一人情况嚴重需留醫深切治療部，而該院約半患者已分娩。

若染疫患者需分娩，潘稱公院產房已安排隔離設備，醫護會穿著個人防護裝備，分娩後母嬰會先分開，醫護會為嬰兒安排病毒檢測，若檢測呈現陽性，醫護會安排嬰兒到新生嬰兒的隔離病房照顧，產婦仍可以母乳餵哺，惟分泌母乳後要由醫護代為餵哺新生嬰兒。

引研究指染疫後更易早產嬰兒較小

潘表示，按臨牀數據顯示，孕婦打針染疫後病情會較輕微，僅有發燒及咳嗽等病徵，嚴重性較低。她說，海外研究顯示，新冠病毒有可能黏附胎盤，有約1%至3%機率藉此傳染嬰兒；外國研究及香港初步收集的數據同樣顯示，感染新冠病毒的孕婦有較大風險早產，嬰兒體積亦有可能較小，指孕婦患者「一個都嫌多」，呼籲孕婦及早打針，同時保護母親及嬰兒健康。

倡推措施便利孕婦打針

坊間謠傳新冠病毒疫苗影響懷孕，潘表示，在醫院接觸很多孕婦均抗拒打針，另有少數族裔或因語言不通難以了解資訊，故對打針卻步；即使有孕婦想打針，但見接種中心預約額滿、門外大排長龍，影響接種意欲。

她強調，疫苗對準備懷孕、孕婦以至餵哺母乳的產婦均十分安全，副作用與一般人相若，建議當局考慮推出措施便利孕婦接種，例如設機制容許孕婦優先打針，或在現時醫院接種站提供名額予孕婦打針。

（新冠疫情）