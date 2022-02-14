菜檔空空 運輸業料供應續缺 菜販：訂百箱菜 一箱也沒到

昨增6跨境司機染疫 至今400人隔離

深圳口岸辦表示，昨日（13日）再多6名跨境司機對新冠病毒核酸檢測呈陽性，即本月4日至昨日合共23名跨境司機檢測陽性，分別由文錦渡、蓮塘和深圳灣口岸入境。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，至昨日已有逾400名內地接駁司機須隔離檢疫，建議改由香港司機直接點對點到內地貨場取貨，司機全程不落地、毋須與內地接駁司機交接，有助穩定供應，但前提是要內地場地配合。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，期望本港官員與內地部門溝通後，內地能酌量放鬆對香港司機的防疫限制，否則少一兩天貨源，已對供應有顯著影響。

街市人流減 菜販：生意一周削六成

旺角街市一帶不少菜檔昨午雖然如常開檔，但僅售賣存貨，部分檔口菜心和白菜每斤售價均為40元。菜販徐女士稱，昨天原訂購約100箱菜，最終一箱貨也沒到，不少客人空手而回。徐女士稱，過去一星期蔬菜供應都很浮動，「今日不知明日事」，又指街市人流明顯減少，「有時有菜也沒人買」，過去一周生意起碼減少六成。

從事蔬菜批發的鍾女士，約半年前起開始在網上提供蔬菜團購，她說近期團購的需求增加，上周五有約50名顧客訂購。她說周六同樣取不到菜，但因應近期蔬菜供貨持續不穩定，每轉來貨也會取多些及預留一定數量存放雪櫃，令訂菜的客人「不用捱貴菜」，但預料未來供貨會持續不穩，若有貨到「要搏命取多些」。

鯇魚鯪魚雞腳鴨翼未到貨

旺角街市有魚販昨日亦無新鮮魚賣，魚販表示，過去一周鮮魚供應尚算穩定，但昨日訂購的鯇魚、鯪魚沒到貨，只能售賣存貨，售價亦相應調高，她說難料今日是否有魚，稱「無得賣就唯有收工」。售賣冰鮮家禽的檔主李先生亦稱，近期供應較緊張及浮動，部分冰鮮家禽如冰鮮鴨早前賣95元一隻，近日加至110元一隻，因應前日不少跨境貨車未能抵港，昨日冰鮮雞腳、鵝翼等均未能到貨。

近期不少市民均到超市買日用品及到藥房購買成藥。旺角砵蘭街有藥房負責人稱，近日必理痛及其他傷風感冒藥銷量上升兩成，但強調貨源充足，反而中成藥「連花清瘟」售罄。

兩大超市物價漲 消委籲勿一窩蜂搶購

消委會總幹事黃鳳嫺昨在商台節目《政好星期天》表示，據消委會過去一個月調查，兩大超市貨品價格增長不少，相信主要與供應短缺、運輸的挑戰及疫情下市民「自動入貨」有關。消委會主席林定國呼籲巿民理性消費，勿恐慌性一窩蜂搶購。

明報記者

（新冠疫情）