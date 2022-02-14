多11院舍爆疫 18公院40員工中招

投訴被困護老院職員

獲安排鯉魚門檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，近日陸續收到安老院舍個案，患者包括員工及院友，昨再有11間院舍出現感染個案，其中屯門扶康會良景成人訓練中心有較多陽性個案，故須全體檢疫。深水埗溫暖護老院多人染疫，長者雖已撤走，但10名職員等候數天仍未獲安排隔離，其中9人快速測試呈陽性，批當局等同讓他們「自生自滅」。張昨解釋，有關職員呈報地址只有安老院，故安排院舍內檢疫，因應職員要求轉地點，將安排往鯉魚門檢疫。

當局：報住院舍 故原地檢疫

社署表示，本月8日知悉溫暖護老院有住客染疫後，本月10日已協助54名住客到亞博館檢疫，以及讓8名住客送往醫院，並有12名員工須檢疫，院舍經營者讓職員在院舍等候並提供食物及物資。署方指亞博館臨時檢疫中心現可容納640人作檢疫用途，截至昨早9時，有499人在中心檢疫。

醫管局再有40名員工染疫，涉18間公立醫院，包括醫生、護士及支援人員等，工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫無病人列密切接觸者，但部分員工曾在無口罩下與其他員工進食和交談，23名員工列密切接觸者須檢疫。就早前醫院的感染群組，舂磡角慈氏護養院新增一名健康服務助理染疫，基督教聯合醫院、明愛醫院及沙田醫院各新增一名病人染疫；另公布8名病人經入院篩查或檢測發現染疫。

（新冠疫情）