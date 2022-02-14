高燒童求診無牀 被叫帳篷等兩天

盧氏夫婦曾到訪元朗廣場，本月初要強檢，盧先生結果陰性，惟盧太至昨晚仍未收到9號的檢測結果。至上周五（11日），盧太、兩歲小兒子、外傭同時發燒，盧太快速測試呈陽性，3人往急症室求醫，在以帳幕搭建的戶外「隔離區」等約8小時，醫生經電話診治，外傭及盧太留了深喉唾液樣本，3人便取藥回家。惟同日晚上，6歲長子高燒近40度，稱「腳痛到動不了」，盧先生便帶他到急症室，等了8小時仍未獲醫生致電，長子體溫回落至37度左右，二人留了深喉唾液樣本，盧先生帶兒子回家。

回家服退燒藥等待 父：要自救

惟翌日（12日）長子及幼子再度高燒，長子服退燒藥無效，更高燒至40度，一度抽筋，夫婦召救護車送他入院。在醫院等了3小時獲醫生致電問診，醫生建議長子入院，但稱沒牀位，建議他在戶外帳篷隔離區等兩天，盧先生決定回家，質疑牀也沒有，「（要）在硬椅子上等兩日？」

兒子暫未能入院，盧先生讓兒子服退燒藥物等待，「醫療系統已經癱瘓，需要自救」。盧太說當刻很擔心，「手足無措，當然要送院，在家不知怎處理，但召救護車後又後悔」，兩子體溫前晚回落，昨早已沒發燒，兩人暫鬆一口氣。

阿輝及太太育有分別4歲及7歲的兒子，一家四口同染疫。阿輝及兩子2月4日發病，有高燒、喉嚨痛、發冷、咳嗽徵狀，太太遲一日有同樣病徵，4人於2月5日往診所求醫。相隔5日，阿輝及兒子2月10日才接獲陽性通知，太太至前日（12日）收到通知。兩名兒子現暫無不適，惟他知悉有小童重症及死亡個案，都會有擔心。

本報上周二（8日）報道，潘女士一家四口染疫，幸至今已沒病徵；5歲幼子確診8天，昨午終與母親一同被送往亞博，但7歲長子及潘先生仍在家等候送院。

（新冠疫情）