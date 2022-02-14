連續3日逾千宗 第五波首現幼童危殆 千計人等入院 長幼重症優先

2000初陽新高 4317人家居檢疫

昨錄得1347宗陽性個案，1345宗為本地感染；初陽約2000宗，創單日新高。3400名病人正接受治療，1300人在公院，2100人在亞博、北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）及竹篙灣，其中竹篙灣約有800名輕症病人。截至前晚深夜，累計4317名密切接觸者及次密切接觸者家居檢疫，涉1904個單位，72人快速測試陽性。

籲年輕病徵微者留家等候

倘疫惡化 醫院或停常規服務

醫管局總行政經理李立業稱，確診及初確人數嚴重超出可應付容量，隔離設施飽和，近日不少長者及兒童染疫須盡快入院，同時為確保醫療系統和緊急服務不會崩潰，會將隔離病牀留予病情嚴重、長者及兒童患者，優先安排入院，並逐步將臨時醫院穩定病人轉到亞博館以騰出病牀。他呼籲年輕、病情穩定、病徵輕微病人耐心留家等候，會盡量電話支援；又相信「數以千計」病人在社區未入院，承認不理想，在危急關頭須將有限醫療資源留予最有需要病人。

李又說，爭取短時間內大增隔離設施，並大幅減少非緊急服務包括非緊急手術、預約檢查和診症，倘疫情惡化，不排除暫停醫院常規服務，將部分醫院轉為集中接收患者。他說豬流感時期曾在社區設指定診所，當局正朝此方向計劃。

3歲童入ICU 之後或需人工肺

昨有3名長者危殆，包括沒打針84歲翁（第14,814宗），97歲翁（第18,489宗）及80歲翁（第20,463宗）則有打針，醫管局昨晚公布多一名患者（第18,733宗）危殆。據悉，部分受感染兒童情况開始惡化，兒童醫院有一名3歲女童可能需用人工肺。李稱，上述初陽女童前日先後到仁安醫院及威爾斯醫院急症室求診，入住威院後惡化，轉送兒童醫院深切治療部，目前危殆，暫毋須用人工肺。

接種科興最低年齡降至3歲

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，女童暫未用人工肺，但可能要使用；瑪麗醫院有另一宗兒童重症。他分析，以往通常5歲以下兒童會重複感染人類冠狀病毒，這可帶來「交叉免疫」以對抗新冠病毒；而今次兒童感染人數會多，過去三四年4歲或以下兒童少接觸人類冠狀病毒，相信兒童重症陸續浮現。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第五波4%患者小於4歲。

劉料需數周讓海嘯式疫情回落，並建議政府加快讓兒童打疫苗。政府昨宣布明日（15日）起接種科興疫苗最低年齡降至3歲，預約服務上午8時開始。

當局前日公布逾1500宗初陽，昨稱有1347宗個案，呼吸系統科專科醫生梁子超相信檢測滯後，指個案短期仍攀升，須盡快找更多設施供輕症患者，倡設具吸引力報酬讓民間機構提供場地。

梁栢賢倡考慮設新冠診所熱線

醫管局前行政總裁梁栢賢在facebook表示，疫情擴散已遠超負荷，家居檢疫及輕症者在家隔離治療等緩疫措施實質已實施，在國家支援下以風險分級，善用快速測試包和新加建檢疫設施等，相信可減慢個案飈升速度，但支援人手不足及醫護感染數字上升是最大隱憂。他說醫管局要考慮在普通科門診開設新冠診所及熱線，疏導初確市民做確診檢查和給予輔導。

明報記者

（新冠疫情）

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