多9公院現院內感染 兩中大醫科生中招

醫管局昨晚公布，53名公立醫院職員確診或初步確診，34名職員被列作密切接觸者，須接受檢疫，暫沒有病人因此被列為密切接觸者。醫管局總行政經理李立業昨日在疫情記者會稱，有9名病人經入院篩查發現初步確診，60名同房病人列密切接觸者。

多53公院職員染疫

政府昨晚公布，上周三至五（9日至11日），醫療輔助隊共有7名隊員染疫，他們分別曾在觀塘帝盛酒店檢疫中心、竹篙灣檢疫中心和醫療輔助隊總部工作，工作期間均有佩戴個人防護裝備，並遵從感染控制措施。

中大醫科暫停臨牀教學

根據衛生署昨晨發出的強制檢測公告，強檢地點包括沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍，該處為中大醫學院的宿舍。中大醫學院回覆稱，目前有兩名醫科生染疫，院方已安排為確診學生曾到過的學校設施消毒，並安排有需要的學生及員工檢測。中大醫學院表示已暫停所有在醫院的臨牀教學，有關課程已改用網上或其他模式進行。

（新冠疫情）