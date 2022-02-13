送院另一樽頸：致電患者人手未加夠

有衛生署中人透露，近日陽性個案飈升，署內最缺人的是追蹤及聯絡染疫者的團隊。他解釋，當有個案驗出陽性，第一步是由衛生防護中心致電聯絡染疫者，詢問其初步情况、行蹤及接觸者等，以釐清有什麼人屬密切接觸者，並與醫管局協調接走患者到不同設施隔離，亦會交相關個案予個案追蹤辦公室調查患者的詳細行蹤。

已增數十人 24小時運作

他說，在第五波疫情爆發前，負責聯絡患者的團隊約有20人，因應疫情急升，衛生署內部已從不同部門調配人手增援，例如減少老人科、牙科等，調配人手協助聯絡患者，暫時約徵召了數十人，同事已輪班24小時運作，不斷打電話給染疫者，即使加班也暫不能補假，但仍難以應付近日每日過千宗個案。

現時位於啟德和旺角的個案追蹤辦公室主要由紀律部隊負責追蹤患者詳細行蹤，被問及能否參考個案追蹤辦公室、找「外援」協助聯絡患者，該衛生署中人說，負責聯絡患者的職員雖然不用很多醫學知識，但需有流行病學知識，並要熟悉指引，懂得判斷何為密切接觸者。

徐樂堅昨稱，當發現陽性個案，第一步會了解患者本地出行歷史、在不同地方的暴露情况等，決定有什麼人是密切接觸者，並與醫院安排送院。他說患者的密切接觸者或要家居檢疫，會有另一組同事聯絡家居檢疫者，告知會有人送檢疫包等到其家中，之後會有其他同事不時聯絡檢疫者，了解檢疫情况，包括快速測試結果等。徐又說，因應第五波疫情，不同組別都已增相關人手。

（新冠疫情）