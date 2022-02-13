染疫童發燒兩日亡 劉宇隆：未必新冠所致

醫管局昨公布的3名死者中有兩名長者，分別是沒打針的98歲男子，以及一名不知有否打針的75歲男子。截至昨日，本港累計有221名染疫者死亡。

鄰居憂其他村童染疫

上述4歲童是本港爆疫兩年多以來年紀最小的死者，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，男童2月9日發燒，11日嘔吐，之後入院，此前不曾求醫。她說仍在調查男童的感染源頭，其家人有病徵。

死後驗出陽性的4歲童居於元朗大棠路南坑村，昨早10時許有穿著保護衣的外判清潔工到該村清洗，男童的鄰居Tony表示，猝死男童一家五口去年搬到村內，他事發前一日亦見過男童，當時仍很活潑，正在踏單車，他曾與男童聊天握手，亦有逗男童妹妹玩耍。他稱家中也有小朋友，因此很擔心，村內有很多小朋友，並時常玩捉迷藏，擔心有其他小朋友染疫。村民羅先生亦稱很擔心，因村內有很多小孩及長者，而去年曾有村民染疫，全村須強制檢測，今次則未收到強檢消息。

劉倡準備在家照顧染疫童

劉宇隆表示，政府現傾向收所有染疫童入院，萬一本港每日出現1萬宗個案，當中或有15%至30%是兒童，醫院要處理1500至3000名病童將極具挑戰，現應開始準備在家照顧染疫童，並教育家長及動員私家兒科醫生支援。

劉認為，一般兒童輕症可在家處理，只需給家長指引監察病情，若病童趨嚴重時會想昏睡、呼吸急促、無胃口、發高燒、呼吸有雜音、面色蒼白、手腳冰冷、嘔吐等，便要入急症室。他建議兒童發燒可服撲熱息痛，維持充足睡眠、飲足夠水以保持排尿，以及多吃蔬果，亦宜吃清淡一點，也可服維他命D及B。他認為最好有私家兒科醫生每日提供兩次遙距診症，並回答家長的關注。

（新冠疫情）