醫生嘆病房「淪陷」 出院門檻11日兩降 稱入院人多「十字車都泊不到」

大埔那打素醫院內科部門主管、老人科專科醫生李舜華昨日在商台《政經星期六》表示，公立醫院負荷非常嚴重，政府曾一度呼籲快速測試陽性的市民到急症室，上個周末即有一家大小快速測試驗出陽性，全家都去了公立醫院，「人流多到十字車都泊不到位」，也令其他非新冠病人登記輪候時間延長很多。除此以外，李舜華形容內科病房及隔離病房「淪陷」，她曾見過因為一家幾口確診，小孩需要照顧，所以一家都住在兒科病房，反而8至9歲的「中童」因為兒科病房爆滿，需要留醫成人病房，「兒科病房又裝了大人，大人病房又裝了小孩……前所未見交換得咁緊要」。

有一家陪小孩住兒童房

有八九歲童要住成人房

為加快病牀流轉，繼2月2日放寬出院準則後，醫管局昨起再更新該準則。當中Ct值（病毒數值，愈高代表病毒量愈低）參考水平由高於33，降至30以上，最新要求兩個相隔24小時的病毒核酸檢測樣本，便可出院（見表）。

醫管局總行政經理李立業表示，港大與醫管局的研究發現，當Ct值高於30，病毒基本上不能再傳播，加上病人驗出抗體，所以傳播風險非常低。他重申今次是根據科學數據更改出院準則，並已獲衛生防護中心聯合科學委員會、醫管局感染控制專家同意。

非緊急運送員工助轉送

另外，李說近日確診數字急升，局方已用盡一切人力物力運送病人，除了由社區送入醫院，亦牽涉不少轉院，大量病人需要運送令救護服務百上加斤，前日開始，醫管局的非緊急病人運送員工協助將病人由醫院送往亞博館、北大嶼山醫院香港感染控制中心或竹篙灣檢疫中心。衛生防護中心總監徐樂堅亦稱，過往每輛救護車會運送一名患者，惟近日面對大量確診者，會以大型車輛接載病人到醫院或隔離中心。

或等幾日送院 籲全家戴罩

面對大批染疫市民在家等候多日仍未被隔離，徐樂堅表示已加派人手運送確診者，現時情况逐漸改善，惟近日個案數量不斷上升，他呼籲市民要有心理準備可能需要等候「較長時間」，甚至幾日才能送院。他建議市民要有所準備，若家中有人染疫，所有人均要戴貼面口罩、盡可能為染疫者提供獨立房間以減少接觸、預備漂白水或廁所漂白片消毒用品等。

至於會否考慮以「逆向隔離」減低家居交叉感染風險，徐樂堅解釋，在「配合得好」的情况下，初步陽性個案的家居接觸者在家居檢疫期間，患者應已送往醫療機構，惟「現時情况比較緊張」，導致兩者「有些重疊」。他表示，若部分市民家居不適合檢疫，當局可以安排有關的人前往檢疫設施，但要視乎家庭成員的健康狀况等再作安排。

竹篙灣檢疫中心第一期及第二期現提供1500單位作社區隔離，徐樂堅昨公布，將於今日清空竹篙灣第3A、3B、4期，合共提供約2000個單位。

明報記者

（新冠疫情）