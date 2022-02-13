困院舍5日無人送飯 員工泣叫「救我哋」

長者全撤剩10職員 均感不適

昨午4時許警方接獲溫暖護老院員工報案，稱有10名員工不適，疑有發燒、喉嚨痛及咳嗽症狀。消防出動大型流動醫療車，並有全身保護裝備的人員進入院舍為職員檢測，其後最少一人送院。

一名身穿保護衣的溫暖護老院女職員，昨午在院舍門外向傳媒哭訴，院舍內所有長者上周二已被接走，剩下3男7女職員自該晚起被困院舍，至昨日仍未獲送往隔離，「剩番10個員工喺度等死咩」。她說，上周二晚獲通知準備撤離至隔離營，惟一直未獲安排接送，「醫院都不收我們，救護車來都無用」。

女職員稱被困期間無人送飯，只獲派檢測包，而她檢測結果為陰性，「大廈有確診、有污水渠，他們圍封強檢都有送飯，我們什麼都沒有」。她說院舍內有糧食，惟她不敢除下口罩，又說被困10人均感到不適，部分人等候期間愈等愈不舒服。她情緒激動，哭求「我哋點算呀，快啲救我哋啦」。

衛署：不強制密切接觸者留公司候檢

衛生署回應稱，一般而言，衛生防護中心於識別新冠陽性檢測個案的密切接觸者後，不會強制他們留於工作地方等候檢疫安排。社署截稿前未有回應。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，第五波至今約有50名老人院友及超過50名工作人員確診，數字不斷增加。

（新冠疫情）